Lidl frena els rumors sobre la seva carn de pollastre i pren una decisió a Espanya

Fa ja alguns mesos que va sorgir l'alarma per la qualitat de la carn de pollastre de Lidl. Alguns vídeos en què s'explicava la suposada mala qualitat d'aquest producte van omplir les xarxes socials. Ara, amb la seva veritat a la mà, la cadena de supermercats ha posat cartes sobre l'assumpte.

En un moviment legal sense precedents, Lidl ha interposat una demanda judicial contra l'organització activista Observatori de Benestar Animal (OBA). La companyia l'acusa de dur a terme una campanya de desinformació que atempta contra la seva reputació i el sector alimentari en general. Segons Lidl, en els últims mesos, OBA ha difós reiterades acusacions sense base científica.

Tot això, generant una percepció errònia sobre la seguretat alimentària i sembrant dubtes infundats entre els consumidors. Lidl, que opera a Espanya des de fa més de 30 anys, ha subratllat el seu compromís amb la seguretat alimentària. Així mateix, ha assegurat que tots els seus productes compleixen els més alts estàndards de qualitat.

Els arguments de Lidl contra OBA

L'empresa destaca que exigeix als seus proveïdors certificacions reconegudes en l'àmbit internacional, com la ISO 9001:2015, la IFS Food i la BRC, les quals garanteixen processos de producció segurs i controlats. A més dels controls interns, Lidl emfatitza que les autoritats sanitàries supervisen regularment els seus proveïdors.

D'aquí que s'assegurin que tots els productes compleixen amb la legislació vigent en matèria de seguretat i qualitat alimentària. Segons Lidl, les acusacions llançades per OBA han estat desmentides per experts i, en alguns casos, han estat arxivades per la justícia. La companyia considera que OBA ha utilitzat estratègies d'alarma social amb la intenció de pressionar-la perquè adopti l'European Chicken Commitment (ECC).

Es tracta d'un compromís europeu per millorar el benestar animal en la producció avícola. Si bé Lidl comparteix els principis de l'ECC, defensa que el seu enfocament es basa en els seus propis mecanismes de control i millora contínua. Per tot això, confirma que el seu model de producció ja compleix amb alts estàndards de sostenibilitat i benestar animal.

Les raons de la decisió de Lidl

La companyia recalca que la seva demanda no té un objectiu econòmic, sinó que busca defensar el seu honor i combatre la difusió d'informació falsa. En aquest sentit, Lidl ha anunciat que, en cas que la justícia dictamini a favor seu, destinarà íntegrament els fons a iniciatives socials.

Finalment, Lidl ha aprofitat aquesta situació per fer una crida a la responsabilitat informativa. En els últims anys, el sector alimentari ha estat objecte de creixents campanyes de desinformació, caracteritzades per titulars alarmistes i notícies fora de context. La companyia insisteix que aquest tipus de pràctiques generen confusió entre els consumidors i danyen a tota la indústria.