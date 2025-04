Sembla de luxe, però aquest set el té Carrefour a preu de mercat i arrasa

Amb l'arribada de la primavera, molts comencen a renovar la decoració de les seves llars, buscant opcions que aportin frescor i estil. Carrefour, com sempre, està al corrent d'aquestes necessitats i ha llançat un producte que promet donar un toc únic a la teva habitació. Aquest article combina disseny, funcionalitat i un estil retro que mai passa de moda, sent una excel·lent opció per a aquells que busquen optimitzar els seus espais.

Estil vintage amb tocs moderns

El nou producte de Carrefour es caracteritza pel seu disseny d'estil vintage, un toc que mai passa de moda en el mobiliari de llar. Fabricat amb un marc de fusta resistent, garanteix una llarga durabilitat mentre aporta elegància a qualsevol espai. Les potes de compàs, un detall clàssic, li donen estabilitat i un toc únic que ressalta en qualsevol habitació.

Cada unitat d'aquest producte compta amb un calaix gran, ideal per emmagatzemar els teus articles personals o aquells objectes que uses amb freqüència. A més, el calaix té un toc de canya, que el converteix en un element decoratiu, adaptant-se perfectament a la tendència de mobiliari natural i càlid. El disseny no només és estèticament atractiu, sinó també pràctic i funcional per a l'ús diari.

Les tauletes de nit estan pensades per oferir-te la màxima comoditat. A més del seu atractiu disseny, compten amb una mida adequada per ajustar-se a qualsevol espai, sense sobrecarregar l'habitació. Amb 39 cm de llarg i 39 cm d'ample, pots col·locar-les fàcilment al costat del teu llit, sense que ocupin massa espai, però oferint tota la funcionalitat que necessites.

Gràcies als seus detalls cuidats, aquestes tauletes no només són funcionals, sinó que es converteixen en peces clau en la decoració de la teva llar. Aporten un toc de distinció i personalitat, fent que la teva habitació llueixi més acollidora i elegant.

Preu assequible i fàcil d'aconseguir

Aquest producte estarà disponible a Carrefour a un preu rebaixat de 112,49 euros pel conjunt de dues unitats. Això el converteix en una opció econòmica per a aquells que busquen qualitat i bon disseny sense trencar el pressupost. L'oferta és molt competitiva en comparació amb altres mobles d'estil similar al mercat, que solen ser més cars i menys funcionals.

La compra d'aquest producte és fàcil tant en botigues físiques com a la plataforma en línia de Carrefour. La disponibilitat de la botiga en línia facilita la compra sense haver de desplaçar-se, cosa que resulta un avantatge per a aquells que prefereixen comprar des de casa. A més, sent un producte que pertany a la col·lecció de mobiliari de Carrefour, la qualitat està garantida, cosa que fa que la compra sigui una opció segura.

El conjunt de dues tauletes et permet crear un ambient harmònic i equilibrat al teu dormitori. Per això mateix, aquest producte sigui ideal per a aquells que busquen una decoració uniforme i estilitzada. Les dimensions, 39 cm de llarg, 39 d'ample i 55,4 d'alt, són perfectes per ajustar-se a les mides de llit més comunes.

A més de la seva estètica i funcionalitat, el preu de 112,49 euros pel conjunt de dues tauletes fa que aquest producte sigui una opció accessible. Carrefour continua demostrant que és possible trobar mobles bonics, pràctics i assequibles sense necessitat de recórrer a botigues de mobiliari de luxe.

