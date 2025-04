Juan Roig, propietari de Mercadona, pren una decisió que afecta Hortensia Herrero

Mercadona, el gegant dels supermercats a Espanya, continua demostrant la seva fortalesa a través d'una sèrie de decisions estratègiques clau. Recentment, la companyia va dur a terme un canvi important que afecta directament Hortensia Herrero, figura clau en l'estructura empresarial.

La junta d'accionistes de Mercadona ha decidit reelegir Herrero com a vicepresidenta de l'empresa, càrrec que ocupa des de fa temps. A més, es va aprovar un canvi en la durada dels mandats dels consellers, que ara serà de sis anys en lloc de cinc. Aquests ajustos formen part de l'estratègia de l'empresa per assegurar la continuïtat de la seva estructura de lideratge i mantenir la seva estabilitat en un mercat altament competitiu.

La reelecció d'Hortensia Herrero i el seu paper dins de Mercadona

Hortensia Herrero, qui posseeix el 28% de les accions de Mercadona, continua sent una figura influent en la gestió de l'empresa. La seva reelecció com a vicepresidenta no només confirma el seu paper en la presa d'accions, sinó que també reforça el lideratge familiar que ha caracteritzat l'empresa des dels seus inicis. Tot i no tenir un rol operatiu directe a les botigues, la seva influència dins de Mercadona continua sent fonamental per mantenir la direcció estratègica, informa Food Retail.

En el consell d'administració, la família Roig continua sent la pedra angular de l'empresa. Juan Roig, propietari del 51% de les accions, continua ocupant el càrrec de president executiu, mentre que les seves filles i la seva dona Hortensia Herrero ocupen altres posicions rellevants. Aquest model familiar ha estat crucial per a Mercadona, permetent-li prendre decisions de forma unificada i garantir que la visió i els valors de l'empresa es mantinguin intactes.

El procés de reelecció i la durada estesa dels mandats dels consellers també responen a una necessitat d'estabilitat en un entorn empresarial en constant canvi. Amb aquests ajustos, l'empresa valenciana assegura que la presa de decisions serà més coherent al llarg dels anys, cosa que és clau per continuar creixent.

Canvis estratègics en la seu i en l'estructura empresarial

Un dels canvis més significatius d'aquesta junta d'accionistes va ser la decisió de traslladar la seu social de Mercadona. Des de la seva fundació l'any 1977, l'empresa tenia la seva seu a Tavernes Blanques, però ara es mudarà a Albalat dels Sorells, a València. Aquest moviment reflecteix la voluntat de la companyia d'adaptar-se als temps i reforçar la seva presència a la regió, alhora que millora la connectivitat i les infraestructures logístiques.

El canvi de seu també subratlla la importància que Mercadona dona a la seva evolució constant. Si bé el model de negoci continua basat en principis familiars, l'empresa ha sabut adaptar-se als nous temps, cosa que li ha permès expandir més la seva presència. Avui en dia, Mercadona compta amb més de 1.600 supermercats distribuïts entre Espanya i Portugal, i més de 100.000 empleats.

Amb aquesta estratègia, Mercadona continua demostrant la seva capacitat d'adaptació i creixement. Tot i els canvis en la seu i la reelecció dels consellers, l'empresa manté la seva estabilitat interna. La figura d'Hortensia Herrero, juntament amb la família Roig, continua sent un pilar fonamental en la direcció de l'empresa.