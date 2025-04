El millor ingredient per a les teves receptes és a Mercadona per tan sols 2 euros: bogeria

Mercadona segueix demostrant el seu compromís amb la comoditat i qualitat a la cuina. Aquesta vegada, ha llançat un producte pràctic i versàtil que promet facilitar la preparació de menjars saborosos en qualsevol moment. Amb aquest nou llançament, la cadena de supermercats reforça la seva oferta per a aquells que busquen solucions ràpides i delicioses sense sacrificar sabor ni qualitat.

Preparació fàcil i ràpida per a tothom

El producte de Mercadona està dissenyat per a aquells que busquen simplificar el procés de cuinar sense renunciar al sabor. Amb una barreja d'ingredients frescos i llestos per a usar, la preparació d'aquest article és ràpida i senzilla. Es tracta d'un producte que ve ja rentat i tallat, estalviant temps a la cuina.

Aquest preparat de verdures és perfecte per a aquells que gaudeixen de plats tradicionals, com els sofregits, però no volen passar massa temps en la preparació. Les verdures són d'excel·lent qualitat, la qual cosa garanteix que el sabor i la textura no es vegin compromesos. A més, la seva versatilitat permet utilitzar-les en una gran varietat de receptes, des de plats cuinats fins a amanides fresques.

El producte inclou una combinació de carbassó, pebrot i ceba, tres ingredients essencials a la cuina mediterrània. Aquesta barreja ofereix un sabor equilibrat i una textura perfecta per a molts tipus de plats. La facilitat amb què es pot preparar fa que aquest article sigui especialment atractiu per a aquells que busquen rapidesa sense perdre la qualitat.

Mercadona ha dissenyat aquest producte pensant en la comoditat dels seus clients. Amb aquesta proposta, s'elimina el procés de rentar i tallar les verdures, la qual cosa facilita encara més la preparació. A més, les verdures ja vénen llestes per a cuinar, fent que aquest producte sigui una solució perfecta per a aquells que busquen un dinar o sopar ràpid.

Com utilitzar aquest preparat a casa

El preparat de verdures de Mercadona és increïblement fàcil d'usar i s'adapta a diferents tipus de receptes. La forma més comuna de preparar-lo és en un sofregit. Només has de vessar el contingut del paquet en una paella amb una mica d'oli i cuinar a foc mitjà-alt durant uns minuts.

Si prefereixes un plat més fresc, també pots utilitzar aquest preparat de verdures per afegir-lo a amanides. Simplement escalfa'l lleugerament o, si prefereixes, afegeix-lo directament a l'amanida sense necessitat de cocció. La combinació de carbassó, pebrot i ceba dona un sabor excel·lent que complementa qualsevol tipus d'amanida, ja sigui freda o tèbia.

Pots afegir-lo també com a base d'un guisat, simplement afegint brou i altres ingredients de la teva elecció. Gràcies a la textura i sabor de les verdures, s'integren perfectament en plats més complexos. També és ideal per barrejar amb arròs o pasta, creant un menjar ràpid, nutritiu i saborós.

A més, el preparat de verdures de Mercadona és molt útil per acompanyar carns o peixos. Pots usar-lo com a guarnició, simplement escalfant-lo en una paella o al microones. Aquesta versatilitat el converteix en una excel·lent opció per a tot tipus de plats, fent que qualsevol menjar sigui més complet i saborós.

