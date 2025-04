Ningú esperava aquest gir de 180º en la vida d'Estefanía Knuth, vídua d'Isak Andic

Estefanía Knuth ha estat una figura discreta i allunyada del focus mediàtic, però la seva vida ha fet un gir significatiu en els últims mesos. A causa de la tràgica pèrdua del seu marit, Isak Andic, fundador de Mango, s'ha enfrontat a moments difícils. No obstant això, una oportunitat ha arribat a la seva vida, una que podria canviar el rumb de la seva carrera i el seu futur.

Aquesta notícia marca un abans i un després per a Estefanía, qui ha decidit fer un gir radical a la seva vida professional. Després d'un llarg període de dol i discreció, el seu nom torna a ser rellevant, però aquesta vegada en un context diferent del que s'havia conegut fins ara.

El radical canvi de vida d'Estefanía Knuth

Fa només tres setmanes, la jutgessa encarregada de la investigació sobre la mort d'Isak Andic va reobrir el cas després de ser arxivat mesos abans. L'empresari va morir a causa d'un tràgic accident a les muntanyes de Montserrat, on va patir una caiguda que va resultar fatal. Aquest succés, presenciat pel seu fill Jonathan, va deixar una profunda marca en la família.

La reactivació de la causa ha arribat amb nous informes forenses, els quals van ser incorporats després de l'autòpsia. Malgrat les circumstàncies que envolten la seva mort, la família Andic ha mantingut la seva vida privada la més reservada possible, especialment Estefanía, que ha optat per romandre en l'anonimat.

Estefanía, no obstant això, no ha estat inactiva durant aquest temps de dol. L'exjugadora de golf, coneguda pels seus èxits esportius, ha rebut una nova oportunitat professional que canviarà radicalment la seva vida. Després d'anys de mantenir un perfil baix, el seu nom ha tornat als titulars, però aquesta vegada amb una notícia que li obrirà portes en el món empresarial, informa Ok Diario.

Un nou rumb professional a Atresmedia

Tres mesos després de la mort del seu marit, Estefanía Knuth ha rebut una oferta que ha sorprès a tothom. La catalana ha estat elegida per formar part del consell d'administració d'Atresmedia, l'important grup audiovisual espanyol. Aquesta decisió marca un abans i un després en la seva carrera, ja que deixarà enrere la seva vida en el món del golf per centrar-se en aquesta nova etapa professional.

Estefanía ocuparà el càrrec de consellera independent, una posició que, segons s'ha anunciat, tindrà una durada aproximada de quatre anys. Juntament amb ella, Almudena Martorell, actual presidenta de la Fundació A la par, també serà part del consell. L'equip estarà compost per un total de 14 persones, que treballaran junts per abordar els reptes que enfronta l'empresa en els pròxims anys.

Aquest moviment representa un canvi significatiu per a Estefanía, qui sempre ha mantingut un perfil baix, allunyada del focus públic. El seu involucrament en el grup Atresmedia no només ressalta la seva capacitat per adaptar-se a noves circumstàncies, sinó també la seva voluntat de seguir creixent professionalment després d'una tragèdia personal. Aquest nou camí promet ser un ple de reptes, però també de noves oportunitats.

En l'àmbit empresarial, Atresmedia travessa una etapa de transformació, com Mango. El grup ha estat en procés d'adaptació a les noves demandes del mercat audiovisual. I podria representar per a Estefanía una valuosa oportunitat per aportar la seva experiència en un entorn completament diferent.