Fernando, el discret germà de Juan Roig que té negocis més enllà de Mercadona

Els germans Roig destaquen en el món empresarial espanyol. Mentre que Juan Roig és el rostre visible de Mercadona, el seu germà Fernando ha desenvolupat el seu propi camí. Encara que el seu nom no sona tant als mitjans, la seva trajectòria és sòlida.

Fernando Roig ha aconseguit diversificar el seu patrimoni amb èxit. La seva participació en diferents empreses li ha permès créixer en sectors molt diferents. Amb inversions estratègiques, ha aconseguit consolidar la seva fortuna sense necessitat d'una exposició mediàtica constant.

Un paper discret a Mercadona

Mercadona va néixer als anys 70 de la mà de la família Roig. Fernando, juntament amb els seus germans, va adquirir l'empresa als seus pares, encara que el lideratge va passar a Juan Roig. Amb el temps, la companyia es va convertir en una de les més grans del sector.

Actualment, Fernando Roig posseeix el 9% del capital de Mercadona. El seu germà Juan és el principal accionista amb un 51%, mentre que la seva cunyada, Hortensia Herrero, controla un 28%. L'empresa continua sent un negoci familiar amb una estructura ben definida.

Mercadona compta avui amb més de 1.600 supermercats entre Espanya i Portugal. La companyia dona feina a més de 100.000 persones i es manté com una referència en el sector. Encara que no dirigeix el negoci, Fernando continua vinculat com a accionista i part del projecte.

Expansió amb Pamesa i altres negocis

Més enllà de Mercadona, Fernando Roig ha apostat per la indústria ceràmica. És propietari del Grup Pamesa, una de les principals companyies del sector. El 2023, l'empresa va registrar unes vendes de 1.200 milions d'euros, malgrat una caiguda respecte a l'any anterior.

L'augment del preu de l'energia i la menor demanda han afectat els seus beneficis. El 2023, el seu resultat net abans d'impostos es va reduir a 21 milions d'euros. Tot i això, la companyia manté una posició rellevant dins de la indústria.

Fernando Roig ha impulsat l'expansió de Pamesa amb adquisicions estratègiques. El 2020, va comprar la meitat d'Argenta per reforçar la seva presència a Castelló. Un any després, va adquirir Grup Azuliber, incorporant mines d'argila i noves plantes ceràmiques.

La producció d'Azuliber ascendeix a tres milions de metres quadrats al mes. Aquesta capacitat se suma als més d'onze milions que comercialitza Pamesa. L'empresa busca atendre la demanda dels seus clients i millorar la seva competitivitat al mercat.

Però el negoci ceràmic no és la seva única aposta, Fernando Roig també és president del Vila-real Club de Futbol. Sota la seva direcció, l'equip ha aconseguit estabilitat a l'elit del futbol espanyol. La seva gestió ha estat clau en el creixement del club.

La seva fortuna ha crescut en els últims anys, situant-se en 1.600 milions d'euros. Això el col·loca entre els empresaris més rics d'Espanya, segons Forbes. Encara que el seu germà Juan té una fortuna més gran, Fernando ha sabut fer créixer el seu patrimoni de forma independent.

Discret en el seu paper, ha aconseguit consolidar-se en diversos sectors. La seva visió empresarial li ha permès ampliar la seva influència sense necessitat de protagonisme. Mentre que Mercadona continua sent el gran emblema de la família, Fernando ha sabut traçar el seu propi camí.