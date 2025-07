Juan Roig i Mercadona ho fan oficial i deixen sense paraules mitja Espanya: bogeria

Mercadona torna a sacsejar el tauler amb un moviment que no deixa indiferent ningú i posa tothom en alerta. La cadena liderada per Juan Roig afila la seva proposta amb quelcom que marca diferències. Aquesta vegada no es tracta només de vendre més, sinó de fer-ho amb un producte que s'alinea amb allò que molta gent venia demanant.

Als passadissos de Mercadona alguna cosa ha canviat, encara que a simple vista tot sembli estar al seu lloc com sempre. El que hi ha darrere del producte és el que el converteix en un pas endavant. Mercadona no només el posa a la prestatgeria, el posa sota una lupa que pocs s'atreveixen a utilitzar.

Un pas més cap a una compra responsable

Mercadona ha reforçat el seu compromís amb el benestar animal i ho ha fet col·laborant estretament amb tots els seus proveïdors. L'objectiu és clar: garantir una producció més ètica. La cadena vol assegurar que els seus productes s'alineïn amb valors socials que cada cop preocupen més els consumidors.

Aquest esforç afecta els productes d'origen animal, com la carn, els ous i la llet que es venen sota la marca pròpia de la cadena valenciana. Tots han de comptar amb certificacions oficials en Benestar Animal. A més, aquestes pràctiques han de ser auditades de manera periòdica per organismes independents amb experiència en la matèria.

Al centre d'aquest compromís hi ha el protocol propi de Mercadona sobre benestar animal. Aquest protocol recull les anomenades “5 llibertats” que s'han de garantir a tots els animals. Inclou des de l'accés a una alimentació adequada fins a evitar la por o el patiment durant tot el seu cicle de vida.

També s'han establert requisits perquè el personal que treballa a les explotacions ramaderes rebi la formació adequada. L'empresa vol evitar qualsevol maltractament, fins i tot involuntari. En aquest sentit, el tracte correcte durant la criança, el transport i el sacrifici és una prioritat per a Mercadona.

Mercadona i el seu model ètic amb els animals

Mercadona ja ven ous de gallines criades en llibertat a tota la seva xarxa de botigues, des de gallines camperes fins a gallines soltes al galliner. Aquesta transició s'està consolidant a poc a poc. L'empresa té clar que el futur és en sistemes no combinats que descarten la reconversió a gàbies.

L'aposta és ferma i no es limita als ous: també s'aplica a la seva oferta de productes cosmètics. Tots els cosmètics de marca pròpia estan lliures de proves en animals, complint la normativa europea. És una decisió coherent amb la seva visió més àmplia de producció responsable i sostenible.

Als centres de sacrifici, els controls també s'han endurit amb noves mesures de vigilància. Mercadona exigeix que tots els escorxadors que treballen per a la seva marca comptin amb càmeres internes. Aquesta mesura vol garantir el compliment del Reial Decret 695/2022 i millorar la traçabilitat del benestar animal.

Tot això no ha suposat una pujada significativa en el preu final que paga el consumidor a botiga. Per exemple, una caixa de 12 ous camperos de gallines en llibertat costa actualment 2,25 euros. Així, Mercadona demostra que es pot consumir de manera responsable sense deixar de banda la butxaca.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis