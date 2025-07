Dilluns arriba a Lidl l'aparell amb el qual menjaràs saludable tot l'estiu

Lidl té una d’aquelles idees que no fan soroll, però que acaben colant-se a la teva rutina sense que te n’adonis. És simple, pràctica i cap a qualsevol racó sense destorbar ni un xic. Lidl torna a apostar pel que és útil amb aquell toc que fa més suportable el dia a dia sense esforç.

Aquest dilluns, Lidl posa a la botiga una cosa que canvia les regles del joc si el teu objectiu és cuidar-te sense drames. No crida, no es ven com una cosa revolucionària, però encaixa en qualsevol hàbit saludable. Lidl ho posa fàcil amb el que necessites just quan més costa posar-s’hi seriosament.

La proposta de Lidl per facilitar-te el dia a dia

Aquest dilluns torna als prestatges de Lidl una batedora compacta pensada per a qui vol cuidar-se sense perdre temps. La seva potència de 300 W permet triturar fruites i verdures ràpidament. El got amb tapa inclosa facilita endur-te els smoothies sense necessitat de transvasar.

Disposa d’una fulla creuada d’acer inoxidable que millora la textura i l’eficiència del batut. Gràcies a la funció “pulse” es pot triturar gel o ingredients congelats amb facilitat. Tot es pot preparar directament al got, sense embrutar res més.

Tant el got com la tapa i la fulla es poden posar al rentavaixelles, cosa que redueix les tasques després d’utilitzar-la. També inclou peus antilliscants que asseguren que es mantingui estable mentre funciona. L’apagat automàtic millora la seguretat i evita accidents a casa.

Lidl la posa a la venda per només 14,99 €, mantenint-se fidel a la seva línia de productes funcionals a preus ajustats. També incorpora un clip per enrotllar el cable i deixar-ho tot endreçat. Aquest model Silvercrest encaixa bé en cuines petites o per a qui necessita una solució portàtil.

Una batedora versàtil que cap a qualsevol rutina

Aquest petit electrodomèstic de Lidl s’adapta bé a qui té poc temps al matí. El got portàtil permet preparar batuts i sortir de casa sense endarreriments. A més, és prou compacte per endur-se fins i tot de viatge.

La combinació de fulla de qualitat i motor de 300 W aconsegueix una barreja uniforme sense esforç. La funció pulse millora els resultats si s’utilitzen fruites dures o trossos grans. És una opció pràctica per a smoothies, cremes lleugeres o batuts proteics.

La seguretat no queda enrere, ja que l’aparell s’apaga sol si detecta alguna anomalia. Els peus antilliscants li donen fermesa durant l’ús fins i tot en taulells lliscants. El got és lliure de BPA, cosa que garanteix un consum més segur.

Per menys de 15 €, és difícil trobar una batedora amb aquestes prestacions i facilitat d’ús. Lidl manté així la seva aposta pel que és funcional i accessible amb productes com aquest. Aquesta batedora potser no és nova, però sí que continua sent una de les més útils del seu catàleg.

Preus i ofertes actualitzats el dia 24/07/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis