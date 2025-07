Ningú s'esperava aquesta bomba de Mercadona i ara tothom la vol: bogeria

Mercadona torna a sortir-se del guió amb un producte que ningú veia venir, però que ja està donant que parlar. El seu color enganya, el seu sabor sorprèn i el seu preu encaixa com anell al dit. És un d'aquells capricis de Mercadona que arriben sense fer soroll i acaben sent el més comentat de l'estiu.

Sembla una cosa de sempre, però Mercadona li ha donat la volta amb una barreja que no passa desapercebuda. Bombolleja, refresca i deixa un regust dolç que enganxa sense ser empallegós. Un altre gir inesperat de Mercadona que barreja tradició i bogeria en una mateixa ampolla.

Mercadona se'n treu de la màniga una beguda que arrasa

Sembla una simple beguda blanca, però ve amb sorpresa. Des que es va col·locar a les prestatgeries, ha despertat l'atenció de qui busca alguna cosa diferent per refrescar-se. És una d'aquelles rareses que Mercadona sap col·locar sense fer soroll, però que ràpidament es converteixen en tema de conversa.

No estem parlant d'un vi tradicional ni d'un refresc convencional. Es tracta d'una barreja que combina el millor dels dos mons: lleugeresa, bombolles fines i un sabor inesperat. La seva aroma dolça i la seva textura espurnejant el converteixen en l'acompanyant ideal per a un àpat lleuger o una tarda calorosa.

A simple vista no sembla gran cosa, però n'hi ha prou amb un primer glop per notar-ne la personalitat. Té notes de poma i pera molt marcades, que no empalleguen, però sí que sorprenen. I tot això amb una graduació molt baixa, que el fa més accessible per a qui no vol alcohol fort.

L'ampolla, de 750 ml, entra pels ulls amb una estètica senzilla però cuidada. Es recomana servir-lo molt fred, entre cinc i set graus, i guardar-lo en un lloc sec. Per només 2,50 euros, Mercadona torna a demostrar que es pot innovar sense inflar el preu, oferint alguna cosa diferent.

Un vi blanc escumós amb gust de fruita i moltes paperetes per triomfar

Aquest nou vi blanc escumós amb gust de poma i pera arriba per continuar la línia fruital de Mercadona. Fa poc en van llançar un amb gust de meló que va sorprendre per la seva gosadia. Ara han volgut repetir la jugada amb una versió encara més suau i refrescant.

La clau està en el seu equilibri: dolç però no empallegós, lleuger però amb presència. Les bombolles fines fan que cada glop sigui agradable sense saturar el paladar. Es nota que han cuidat els detalls perquè agradi tant a qui beu vi com a qui no en beu mai.

No té res a veure amb els vins escumosos clàssics tipus cava o prosecco. Aquest va en una altra direcció, més orientat a un públic jove o simplement curiós. La seva baixa graduació ajuda que es pugui gaudir en qualsevol moment sense preocupar-se massa.

És perfecte per prendre'l en una terrassa, a la platja o fins i tot en un àpat informal. Pot acompanyar una amanida, una taula de formatges suaus o les postres lleugeres sense desentonar. Mercadona encerta apostant per un producte que s'adapta a diferents moments del dia.

