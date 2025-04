Qui és Juan Carlos Escotet, l'empresari que ja és més ric que Juan Roig

Juan Carlos Escotet és un dels empresaris que més ha sorprès en els últims anys amb el seu ascens en el rànquing de les persones més riques d'Espanya. El seu nom, que fins fa poc no sonava amb tanta força en comparació amb altres magnats del país, ha irromput amb força. En aquest 2025, ha aconseguit desbancar Juan Roig, propietari de Mercadona, col·locant-se entre els més rics d'Espanya.

Aquest salt tan ràpid en la seva fortuna ha captat l'atenció del món empresarial, i la seva història ha començat a ser seguida per molts. El que en un principi semblava un èxit moderat, avui és una gran sorpresa per al sector econòmic espanyol. Escotet ha aconseguit consolidar una presència destacada en pocs anys.

Un ascens meteòric en la llista de Forbes

Juan Carlos Escotet és un emprenedor hispà-veneçolà, va néixer a Veneçuela, però ha desenvolupat gran part de la seva carrera empresarial a Espanya. Escotet ha experimentat un creixement impressionant en el seu patrimoni en els últims anys. El 2024, la seva fortuna era de 4.074 milions d'euros, però el 2025 ha assolit els 6.859 milions d'euros.

Aquest increment de més de 2.700 milions en un any li ha permès col·locar-se en la tercera posició de les persones més riques d'Espanya. Superant figures com Juan Roig, propietari de Mercadona, qui ocupa la cinquena posició actualment.

Escotet és un executiu conegut pel seu lideratge en el sector financer i esportiu. És president d'Abanca, una de les entitats financeres més importants d'Espanya, i presideix el Deportivo de La Corunya. La seva habilitat per combinar aquests sectors li ha permès augmentar la seva fortuna de manera tan significativa en poc temps.

La seva presència en la llista de Forbes també ha tingut un impacte global, ja que es troba en la posició 430 a l'àmbit mundial. Això reflecteix no només el creixement d'Abanca, sinó també el poder d'Escotet com a inversor i líder empresarial a Espanya. La seva capacitat per aprofitar oportunitats en diferents sectors ha estat clau en el seu ràpid ascens.

Els altres grans noms de la llista

Malgrat l'impressionant ascens d'Escotet, la llista de Forbes continua sent dominada per algunes de les figures més poderoses de l'economia espanyola. Amancio Ortega, el fundador d'Inditex, es manté com la persona més rica d'Espanya, amb un patrimoni que supera els 100.000 milions d'euros. La seva fortuna continua sent la més alta del país, consolidant la seva posició entre les persones més riques a l'àmbit mundial.

Darrere d'Ortega es troba la seva filla, Sandra Ortega, qui ocupa la segona posició a Espanya amb més de 10.000 milions d'euros. Tot i que el seu patrimoni encara està lluny del del seu pare, la seva creixent influència en el món empresarial la col·loca en una posició bastant destacada. També altres empresàries, com Hortensia Herrero, la vicepresidenta de Mercadona, i María del Pino, la filla del fundador de Ferrovial, mantenen el seu lloc en el top 10.

L'avanç de Juan Carlos Escotet ressalta com nous noms estan guanyant terreny en l'economia del país. Encara que segueix lluny de fortunes com la d'Amancio Ortega, el seu ascens reflecteix una renovació en els lideratges empresarials del país.