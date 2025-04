Costco ja no amaga què passa amb el seu producte estrella als Estats Units: 600 $

Un vídeo recent de Humphrey Yang, un popular assessor financer, ha deixat a molts bocabadats als Estats Units. Yang va explicar com va aconseguir vendre un lingot d'or, que va comprar a Costco per $2,359, per $2,955, obtenint un guany de gairebé $600 en menys d'un any. El vídeo s'ha convertit en un èxit viral, assolint gairebé quatre milions de visualitzacions, i molts seguidors no poden deixar de parlar d'aquest negoci aparentment fàcil.

La compra d'or a Costco: Una inversió inesperada

Costco, coneguda per oferir grans descomptes en productes, va sorprendre els seus clients el 2023 quan va començar a vendre lingots d'or de manera exclusiva a través de la seva botiga en línia. Encara que al principi alguns veien això com una curiositat, aviat es va convertir en una oportunitat per als inversors. Humphrey Yang, un creador de contingut amb més de 4 milions de seguidors, es va llançar a comprar un d'aquests lingots, aprofitant el seu preu: $2,359.

El que semblava una compra senzilla es va transformar en una jugada d'inversió. En un vídeo posterior, Yang va mostrar com va vendre el lingot en una botiga especialitzada en metalls preciosos per 2,955 dòlars. “Em sembla bé, així que anem a cobrar-lo”, va comentar Yang, satisfet amb el guany que havia obtingut.

La venda del lingot i la sorpresa de Humphrey Yang

La botiga en la qual Yang va vendre el lingot, Witter Coin, li va oferir el que es coneix com "spot price": el valor de l'or al mercat en aquell moment. No obstant això, el preu final es va ajustar amb una petita rebaixa del 2%, que és el marge habitual de benefici de la botiga. Yang va preguntar al venedor sobre la freqüència amb què les persones venien lingots i es va sorprendre en saber que de cada sis persones que venien lingots, només una comprava.

“Cinc o deu al dia! Això és moltíssim!”, va exclamar Yang, sorprès per la quantitat de lingots que la botiga estava comprant. Aquest comentari va provocar una gran reacció entre els seus seguidors: molts es van mostrar sorpresos pel potencial d'inversió en els lingots de Costco. Alguns van bromejar amb el fet que, si bé l'or pot baixar de preu, la jugada de Yang va ser un èxit rotund.

És l'or una inversió rendible a llarg termini?

Encara que el mercat de l'or pot ser volàtil, molts estan començant a prendre seriosament la possibilitat d'invertir en lingots de Costco. El que abans semblava una raresa o un article de col·leccionista ara es veu com una oportunitat per obtenir beneficis, especialment si s'adquireix en el moment adequat.

Aquest cas ha deixat a molts preguntant-se si estan perdent una oportunitat d'inversió. Alguns fins i tot es van afanyar a consultar els preus actuals de l'or en línia, ansiosos per saber si aquesta tendència continuarà.