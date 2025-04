Ja és oficial: Amancio Ortega pren una decisió que afecta centenars de persones

Amancio Ortega és conegut pel seu suport a causes solidàries i per la seva generositat en moments de necessitat. Al llarg dels anys, ha demostrat estar disposat a col·laborar amb diversos projectes destinats a ajudar aquells que més ho necessiten. La seva fundació ha jugat un paper important en situacions d'emergència, com la que recentment va afectar la localitat de Torrent.

Després de les inundacions provocades per la DANA d'octubre de 2024, la Fundació Amancio Ortega ha pres una important decisió per donar suport als afectats. Un total de 525 veïns de Torrent han rebut les ajudes de la fundació, cosa que els ha permès fer front als danys soferts. En total, l'Ajuntament de Torrent ha distribuït fins ara 2.376.213 euros d'un fons total de 4,3 milions d'euros destinat a la recuperació.

Distribució de les ajudes: habitatges i estris

L'import de les ajudes prové d'un fons solidari que ascendeix a 100 milions d'euros, destinat a 38 municipis afectats per les inundacions. L'Ajuntament de Torrent ha gestionat 1.646 sol·licituds presentades entre el 5 de desembre de 2024 i el 7 de gener de 2025, amb un enfocament en la gravetat dels danys soferts.

Un total de 305 habitatges s'han beneficiat fins ara, rebent un import d'1.938.000 euros. Les ajudes han estat distribuïdes d'acord amb el grau d'afectació, amb alguns habitatges rebent fins a 10.000 euros a causa de la gravetat.

La majoria de les ajudes han estat de 5.000 euros, destinades a habitatges amb danys menors però rellevants. També s'ha donat suport a aquells habitatges que no compten amb la documentació adequada, que han rebut 2.000 euros per reparar i reemplaçar el mobiliari i els electrodomèstics. Els habitatges ocupats per diverses persones (per exemple, habitacions compartides) han rebut 1.000 euros, destinats a la reposició d'estris bàsics.

Quant als danys materials, 12 persones han rebut un total de 12.000 euros per cobrir els perjudicis causats en mobles, electrodomèstics i estris. Aquest suport ha estat essencial perquè els afectats puguin recuperar el seu dia a dia, alleujant part de la càrrega econòmica derivada de les inundacions.

Vehicles i autònoms també es beneficien de les ajudes

A més de les ajudes a habitatges, la Fundació Amancio Ortega ha ofert suport a aquells els vehicles dels quals van resultar danyats per la terrible catàstrofe d'octubre. En total, 198 propietaris de vehicles sinistrats han rebut ajudes, amb una quantia màxima de 2.000 euros per vehicle. Això ha suposat una inversió de 391.213 euros en la recuperació d'automòbils i motocicletes, fonamentals per a la vida quotidiana dels afectats.

Els autònoms que van veure la seva principal font d'ingressos afectada també han estat part d'aquest pla d'ajudes. Un total de 10 autònoms han rebut fins a 4.000 euros cadascun, cosa que ha suposat una inversió total de 35.000 euros. Aquestes ajudes han estat crucials perquè els petits empresaris i treballadors independents puguin reprendre les seves activitats i superar les dificultats econòmiques derivades de la catàstrofe que deixa la DANA.

L'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha agraït públicament la col·laboració de la Fundació Amancio Ortega. Va destacar el treball exemplar dels funcionaris municipals, que han gestionat les ajudes de manera ràpida i eficient. Folgado va reconèixer que la resposta de la fundació ha estat fonamental per poder fer front a una emergència de tal magnitud.