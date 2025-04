Ningú esperava l'última decisió de Mango després de la tràgica mort d'Isak Andic

Mango ha tornat a sorprendre amb un moviment inesperat en un moment crucial de la seva història. La firma catalana, coneguda pel seu estil elegant i modern, travessa una etapa de transformació profunda. La pèrdua del seu fundador, Isak Andic, ha marcat un abans i un després per a la companyia, tant a l'àmbit humà com estratègic.

Ara, ha pres una decisió que ningú imaginava i que apunta a un nou rumb en el seu creixement. Aquest nou pas no només canvia el seu enfocament comercial, sinó que també té una forta càrrega simbòlica. En un context empresarial tan competitiu, la firma ha sabut mantenir-se ferma, apostant per la innovació sense perdre les seves arrels.

Una nova etapa amb segell emocional

La marca ha decidit obrir la seva primera botiga física especialitzada en productes per a la llar, sota el segell de Mango Home. Encara que aquesta línia ja estava disponible a la seva botiga en línia des de 2021, la novetat és que ara arriba al format presencial. L'establiment es troba en plena avinguda Diagonal de Barcelona, al número 586, una zona estratègica entre els carrers Calvet i Casanova.

Amb 400 metres quadrats, l'espai ha estat dissenyat com si es tractés d'un habitatge real. El recorregut està pensat perquè els visitants puguin imaginar cada producte integrat en el seu dia a dia, des dels salons fins als dormitoris, passant per banys i espais infantils. L'oferta inclou més de 3.000 articles per temporada, tots amb una clara aposta per l'artesania, el disseny cuidat i preus accessibles.

Un dels elements que més ha cridat l'atenció d'aquesta obertura és l'homenatge que s'ha preparat a Isak Andic. Dins de la botiga s'exhibeixen quadres de la seva col·lecció personal, integrats com a part de la decoració, segons informa Tot Barcelona. És un gest emotiu que connecta el llegat del fundador amb el present i futur de l'empresa, afegint una dimensió personal a l'experiència de compra.

Mango a més també planeja obrir una segona botiga a Barcelona, a més d'altres establiments a Madrid, Saragossa i Bilbao. Marcant l'inici d'una expansió que podria continuar en altres ciutats del país.

El lideratge familiar es consolida

La mort d'Isak Andic va suposar un gran impacte per a Mango, però la transició de lideratge s'ha realitzat de forma ferma i meditada. Jonathan Andic, el seu fill, ha assumit un paper clau com a vicepresident i figura de referència dins de la companyia. Amb més d'una dècada d'experiència en la firma, ha demostrat tenir una visió sòlida i actualitzada del negoci.

Gràcies a la seva direcció, Mango Man s'ha convertit en una línia de referència en moda masculina, amb presència en més de 80 països. Ara, sota el seu lideratge, la marca s'endinsa en un nou mercat físic amb Mango Home.

Aquesta elecció marca una etapa diferent per a Mango, on tradició i renovació van de la mà. La família Andic segueix al capdavant, decidida a mantenir viva l'essència de la marca, però amb una mirada posada en el futur. I amb aquesta botiga, no només s'amplia el negoci, sinó també s'honra a qui ho va començar tot.