Juan Carlos Escotet, president d'Abanca, segueix els passos d'Amancio Ortega

El sector del turisme de luxe segueix atraient grans empresaris gallecs. A Portugal, diversos noms destacats han apostat per inversions estratègiques en hotels i complexos exclusius. Entre ells, figures com Amancio Ortega i Juan Carlos Escotet han deixat la seva empremta en aquest mercat en creixement.

Escotet, a través d'Abanca, ha fet un pas ferm en aquest àmbit. L'entitat ha consolidat la seva presència en el sector hoteler a Porto, una ciutat clau per al sector dels viatges d'alt nivell. Aquesta decisió el situa en una línia similar a la d'altres inversors gallecs amb interessos al país veí.

L'aposta d'Escotet pel turisme de luxe

Abanca ha reforçat la seva presència a Portugal amb l'obertura del Tivoli Kopke, un hotel de luxe a Porto. Aquest establiment, situat a la riba del Douro, compta amb 150 habitacions, gimnàs, piscines i amplis jardins. El seu disseny busca mantenir l'essència vinícola de la zona, integrant-se amb els cellers històrics del lloc, segons informa Economía Digital.

El projecte va sorgir en plena pandèmia amb una inversió de 50 milions d'euros. Encara que la gestió de l'hotel està en mans de la marca Minor, els actius pertanyen a Sogevinus, la filial lusitana d'Abanca. Aquesta companyia, especialitzada en el negoci vitivinícola, ha estat clau en l'expansió del banc a Portugal.

A més d'aquest hotel, Abanca ha fet altres inversions en el sector, com el 2020, que va adquirir Quinta da Boavista, una de les vinyes més antigues de tota la regió. A través de Sogevinus, l'entitat també comercialitza reconegudes marques de vi de Porto i Douro. Ara, amb la seva entrada en l'hoteleria de luxe, amplia la seva estratègia de negoci al país.

Seguint la senda d'Amancio Ortega

La incursió de Juan Carlos Escotet en aquest sector reflecteix un patró que ja han seguit altres empresaris gallecs. Amancio Ortega, a través de Pontegadea, fa anys que inverteix en immobles a Portugal. La seva cartera inclou hotels i propietats comercials en ciutats clau com Lisboa i Porto.

Sandra Ortega, filla del fundador d'Inditex, també ha apostat fort pel lleure lusità. El seu projecte Na Praia, a la península de Troia, és un exclusiu resort de luxe en un entorn natural privilegiat. Amb una inversió que supera els 250 milions d'euros, aquest complex comptarà amb hotels, viles turístiques i àmplies instal·lacions de lleure.

Altres empresaris gallecs, com la família Chousa, han seguit una estratègia similar. El seu grup Dmanan ha impulsat projectes immobiliaris i hotelers a Portugal, com la rehabilitació del Palau de Belomonte a Porto per fer-hi un hotel de cinc estrelles.

Amb la seva inversió en el Tivoli Kopke, Escotet se suma a una tendència consolidada entre els empresaris gallecs. Portugal s'ha convertit en una destinació estratègica per al turisme de luxe. Les grans fortunes continuen apostant per aquest mercat amb projectes cada vegada més ambiciosos.