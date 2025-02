Gir de 180 graus en aquest conegut centre comercial de Madrid: ‘Renovarem el…’

S'acosten canvis importants en un centre comercial molt freqüentat de Madrid. Una transformació que promet sorprendre els seus visitants habituals. I és que la nova gerència arriba amb plans ambiciosos i una visió renovada per reestructurar el centre.

El conegut centre comercial H₂O de Rivas Vaciamadrid afronta una etapa de renovació. Aquest projecte busca modernitzar l'espai i millorar l'experiència del client. Es tracta d'una aposta estratègica per atreure un públic més ampli.

Un lideratge amb experiència internacional

Nadia Fernándes ha assumit la gerència d'H₂O en un moment crucial per a la seva renovació, amb una sòlida trajectòria en el sector retail, ha treballat en mercats com Dubai i França. La seva experiència en l'expansió de Primark a França demostra la seva capacitat per gestionar projectes de gran envergadura. Ara, el seu objectiu és reposicionar H₂O com un referent en experiències de compra i oci.

Procedent del centre comercial Torrecárdenas (Almeria), també propietat de Lighthouse Properties, Fernándes ja coneix quina és la visió de la companyia, que va adquirir H₂O l'abril de 2024. En una entrevista amb el mitjà Diario de Rivas, va revelar els seus plans per transformar el centre comercial. Va explicar que l'objectiu és donar-li un "rentat de cara" i actualitzar tant la seva imatge com la seva oferta comercial.

Entre les primeres accions, destaca la renovació de sòls i la millora de la il·luminació, aquests canvis busquen crear un ambient més acollidor i còmode per als visitants. L'obra es duu a terme principalment de nit per minimitzar molèsties, respectant així l'activitat diària del centre. A més, va emfatitzar la importància de millorar l'experiència del client, optimitzant el recorregut del visitant i fent que la seva estada sigui més agradable.

Un dels canvis més esperats és la transformació del llac i els seus jardins, es pretén reduir la mida del llac per crear una zona enjardinada amb espais de relax. A més, es col·locaran nous operadors en aquesta àrea, aportant una atmosfera "chill out" per gaudir a l'aire lliure. Sobre aquesta renovació, Fernándes va afirmar: “Renovarem el centre comercial per crear una experiència única”.

Més enllà de les compres: un espai d'experiències

El concepte tradicional de centre comercial ha canviat, Fernándes té clar que H₂O ha d'evolucionar cap a un lloc d'experiències, no només de compres. La idea és oferir un espai on les persones puguin gaudir d'activitats a l'aire lliure, relaxar-se en jardins i viure moments especials. Per això, el projecte inclou un rebranding amb un nou logo que es presentarà durant els pròxims mesos.

La incorporació de noves marques és clau en aquesta estratègia de modernització. Fernándes busca equilibrar l'oferta actual amb propostes innovadores que atraguin un públic més divers. La reorganització de botigues també és part del pla, per optimitzar el flux de visitants.

Per atreure més clients, s'han dissenyat campanyes de màrqueting enfocades en les famílies joves de Rivas Vaciamadrid i Arganda del Rey. Nadia va explicar que l'objectiu és convertir H₂O en un punt de trobada, evitant que els seus clients hagin de desplaçar-se fins a la capital.

El projecte de renovació es prolongarà fins al 2026, amb una evolució constant en l'oferta comercial i en l'experiència del client. Fernándes també planeja col·laborar amb institucions locals per crear sinergies i generar esdeveniments atractius per a la comunitat. Amb aquesta transformació, el centre comercial H₂O busca diferenciar-se en un mercat competitiu i oferir una proposta de valor única.