Costco, en el punt de mira pel que ha succeït fa unes hores amb els seus ous

L'alt cost dels ous als Estats Units ha generat situacions inesperades. A Costco, un vídeo viral va mostrar clients intentant retornar grans quantitats després de trobar opcions més econòmiques.

Els preus dels ous han assolit nivells rècord, segons el Departament d'Agricultura dels Estats Units (USDA). En un informe recent, l'entitat va revelar que el preu majorista va augmentar $0,40 en els últims 30 dies. Aquest fet ha elevat el cost per a distribuïdors a $7,44 per dotzena.

Aquest increment no ha impactat completament els consumidors. Al gener, el preu mitjà nacional va ser de $4.95 per dotzena, un 53% més alt que l'any anterior i $0.81 més car que al desembre de 2024. No obstant això, en algunes botigues el preu és encara més alt. A Costco, alguns clients han arribat a pagar $18.69 per cinc dotzenes, la qual cosa ha portat la cadena a imposar límits de compra.

Costco, en el punt de mira

La manca d'ous ha generat frustració entre els compradors. Però la polèmica va esclatar quan va circular un vídeo en què es veu un carretó amb centenars d'ous apilats. La descripció deia:

“Persones intentant retornar més de mil ous un dia després perquè van trobar un preu més baix en un altre lloc, jajaja. Mentrestant, estem en una manca nacional d'ous. Costco activities.”

Els comentaris a les xarxes socials van reflectir la ràbia dels usuaris: "Gent egoista, egoista. És simplement ridícul.", va escriure un usuari. Un altre va exigir mesures més severes: "No accepteu la devolució i cancel·leu la seva membresia. És absurd, ridícul i insalubre."

Alguns van recordar que durant la pandèmia es van imposar restriccions en devolucions. "Hauria d'haver-hi una política de no devolucions per als ous! Durant la COVID-19 no es permetien devolucions de certs productes. Això hauria d'aplicar-se també als ous."

La grip aviària i la crisi en el subministrament d'ous

L'augment en els preus es deu a la manca provocada per la grip aviària. L'USDA va informar que la malaltia ha impedit que les granges reemplacin les seves bandades, la qual cosa ha reduït l'oferta.

“Les ofertes són molt limitades, sense senyals de millora a curt termini. La influença aviària altament patògena (HPAI) continua impactant les bandades productives”, va assenyalar l'USDA en el seu informe del 14 de febrer. Actualment, el subministrament continua sent inestable. Els distribuïdors busquen noves fonts en un mercat altament competitiu.

La situació no millorarà aviat. L'arribada de Setmana Santa sol augmentar la demanda d'ous, la qual cosa podria fer pujar encara més els preus. S'estima que el cost augmenti un altre 20% aquest any, segons l'USDA.

Costco i altres cadenes restringeixen la compra d'ous

Per evitar el desabastiment, diverses botigues han imposat límits de compra. Costco, Sprouts Farmers Market i Trader Joe’s han restringit la quantitat d'ous que un client pot adquirir en un sol dia.

Des de la botiga, un representant va confirmar la mesura. "A causa dels problemes actuals amb el subministrament d'ous, estem limitant la compra a una dotzena per client, per dia, a totes les botigues", va afirmar.

Malgrat aquests esforços, molts supermercats continuen sense poder abastir-se completament. Joe Trimble, propietari d'Encinal Market, va afirmar que rep menys ous dels que ordena. Els seus prestatges solen estar al 25% de la seva capacitat.

La incertesa sobre els preus continua creixent. Mentre els costos pugen i la disponibilitat continua sent limitada, els consumidors busquen maneres de reduir despeses sense veure's afectats per les restriccions de compra.