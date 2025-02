Elon Musk llança un avís des dels Estats Units a tot el món: el mai vist

Elon Musk ha llançat un advertiment sobre una possible crisi energètica global. Segons l'empresari, l'avanç ràpid de la intel·ligència artificial (IA) està augmentant la demanda d'electricitat a nivells insostenibles. Si la tendència continua, el món podria enfrontar una “sequera d'electricitat” que afectarà la indústria, l'economia i la vida quotidiana.

El fundador de Tesla, SpaceX i X (abans Twitter) creu que la infraestructura actual no és suficient per sostenir el creixement tecnològic. Durant l'esdeveniment Bosch Connected World, Elon Musk va explicar que la demanda d'electricitat es multiplica per deu cada sis mesos. "Un dia sense electricitat ens faria comprendre la magnitud del problema que s'acosta", va afirmar Musk.

L'impacte de la intel·ligència artificial en el consum d'energia

Els sistemes de intel·ligència artificial consumeixen enormes quantitats d'electricitat. Cada vegada més empreses utilitzen models avançats, la qual cosa exigeix processadors d'alt rendiment i centres de dades amb gran capacitat.

Elon Musk adverteix que no només es necessita més energia, sinó també una millor infraestructura de distribució. L'escassetat de transformadors de potència i reductors de tensió podria frenar el creixement de la IA.

Si no s'amplia la capacitat de generació i distribució, la intel·ligència artificial podria quedar limitada per la manca de recursos elèctrics.

La crisi energètica i el seu efecte en l'economia

L'augment en la demanda d'electricitat ja està afectant l'economia. Un exemple clar és l'increment en els preus dels aliments, impulsat pels costos de producció.

Segons un informe del Departament d'Agricultura dels EUA (USDA), en els últims 30 dies el preu majorista dels ous va pujar $0.40, assolint els $7.44 per dotzena.

Aquest encariment ha arribat als consumidors. L'Oficina d'Estadístiques Laborals va informar que al gener el preu mitjà nacional dels ous va ser un 53% més alt que l'any anterior. Si la crisi energètica s'agreuja, productes bàsics com ous i llet podrien seguir augmentant de preu en els pròxims mesos.

Les grans empreses busquen solucions, però no n'hi haurà prou

Empreses com Google, Microsoft i Amazon han començat a invertir en energies renovables. El seu objectiu és reduir la dependència de fonts tradicionals i garantir el subministrament per als seus sistemes de IA.

No obstant això, Elon Musk creu que aquests esforços no seran suficients. Per evitar una crisi global, és necessari modernitzar la infraestructura elèctrica i desenvolupar tecnologies més eficients.

Musk insisteix que la transició cap a energia solar i eòlica és clau. Però també adverteix que es necessiten millors sistemes d'emmagatzematge i distribució per evitar problemes de subministrament.

La intel·ligència artificial podria quedar-se sense dades

A més de la crisi energètica, Elon Musk alerta sobre un altre problema: l'escassetat de dades per entrenar models de IA.

Segons Musk, la intel·ligència artificial està a prop d'esgotar totes les dades disponibles a Internet. Per seguir evolucionant, dependrà de dades sintètiques, creades pels propis sistemes de IA.

Aquest canvi preocupa els experts. Les dades sintètiques podrien introduir errors i biaixos, afectant la precisió dels models i alentint la innovació.

Està el món preparat per a la crisi que adverteix Elon Musk?

Elon Musk ha posat sobre la taula un problema urgent. Si la demanda d'electricitat segueix creixent, la humanitat podria enfrontar una crisi energètica sense precedents.

El món necessita solucions ràpides. No només és necessari generar més electricitat, també s'han de millorar l'emmagatzematge i la distribució. La pregunta és: es prendrà acció a temps per evitar la crisi o enfrontarem la primera gran “sequera d'electricitat” de l'era digital?