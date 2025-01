Gir de 180 graus amb el que més t'agrada de Lidl: ho acaben d'anunciar i arrasarà

Lidl està fent un gran pas per millorar l'experiència dels seus clients. La cadena de supermercats continua apostant per la seva aplicació Lidl Plus, i ho acaba de fer amb una novetat que està fent parlar molt. Una cosa gran s'acosta per a tots els que fan servir l'app, i promet canviar la manera en què es compren productes.

Aquesta vegada, Lidl introdueix un sistema de punts dins de l'app, cosa que ha generat gran expectativa entre els seus usuaris. Els punts s'acumulen fàcilment, i el millor és que es poden bescanviar per descomptes o productes gratis. Sens dubte, una revolució per als que busquen més beneficis en cada compra.

Nou sistema de punts: com funciona

Des del passat 8 de gener, els clients de Lidl a Bèlgica i Luxemburg poden començar a gaudir d'aquest nou mètode de punts. La idea és senzilla: per cada euro que gastis, rebràs un punt, i aquest s'abonarà automàticament al teu compte de l'aplicació Lidl Plus. Amb aquests punts, podràs accedir a un catàleg de més de 150 recompenses diferents, des de descomptes fins a productes gratuïts.

És un canvi gran, ja que Lidl reemplaça les antigues promocions de "rasca i guanya" per aquest nou sistema d'acumulació de punts. Perquè comencis amb bon peu, les primeres recompenses estaran disponibles amb només 80 punts. D'aquesta manera, els clients podran aprofitar els beneficis de seguida.

'Lidl Plus': més del que esperes

Llançada a Espanya el 2018, l'aplicació Lidl Plus ha anat evolucionant ràpidament. A més d'oferir vals de descomptes i promocions personalitzades, l'app també ofereix avantatges en col·laborar amb empreses externes, com preus especials en carburants, lloguers de cotxes, i descomptes en parcs temàtics. No obstant això, el més recent és aquest sistema de punts, que ara s'estén a altres països, com Bèlgica i Luxemburg.

Encara que de moment no s'ha confirmat si aquest sistema arribarà a Espanya, les expectatives són altes. Amb la popularitat creixent de Lidl Plus, no seria sorprenent veure aquest sistema de punts en més mercats en el futur. Així que, si ets fan de la cadena, mantén-te alerta a les novetats!