El conegut restaurant de Girona que tanca per sorpresa i no està obert aquest 2025

KroKers Girona, un referent de la gastronomia i l'oci a la ciutat, va tancar definitivament les seves portes a finals de desembre de 2024. La raó darrere del tancament va ser la no renovació del contracte d'arrendament. Segons el seu propietari, Àngel Martí, l'amo de l'edifici va decidir destinar els baixos, on estava ubicat el restaurant, a altres usos.

Un tancament inesperat: expliquen els motius

El tancament de KroKers va ser un cop per a la seva comunitat de clients i treballadors. Àngel Martí va explicar encara que s'havia arribat a un acord inicial per mantenir el contracte fins a desembre de 2025. La data coincidia amb la seva jubilació, però el propietari va canviar de plans.

“L'amo vol arrendar els baixos per a un altre propòsit”, va comentar Martí en un missatge compartit a les xarxes socials. Aquesta notícia va ser inesperada tant per a ell com per a la seva esposa María, qui van liderar el restaurant durant gairebé dues dècades.

Dues dècades d'història

Des de la seva obertura, KroKers es va convertir en un espai clau per a la vida social de Girona. No només oferia plats exquisits, sinó que també va ser un punt de trobada per als amants de l'esport. Era la seu de les penyes GirUNIns del Uni Girona i Els Paparres Gironins del Girona FC. També era a més el lloc on els aficionats gaudien de partits del Barça, Girona FC, Bàsquet Girona i esdeveniments de motor.

La seva proximitat als cinemes Ocine el va consolidar com una parada habitual per als gironins abans o després de les pel·lícules. Famílies i amics van triar KroKers com el seu lloc de confiança, creant records que ara formen part del seu llegat.

Encara que KroKers va néixer com una pizzeria, es va transformar en un restaurant reconegut a la ciutat. Després de la pandèmia, Àngel i María van adaptar el negoci amb noves propostes gastronòmiques. Això va permetre atreure més clients i superar els desafiaments econòmics d'aquells anys.

Martí va afirmar que el tancament no va ser per problemes econòmics. “Paguem tot i no devem res a ningú”, va dir. No obstant això, la impossibilitat de renovar l'arrendament va posar fi al projecte.

Un llegat que roman

El tancament de KroKers no només afecta els propietaris i treballadors. També a una comunitat de clients que va veure en aquest restaurant una segona llar. Martí va destacar la tristesa d'acomiadar-se de generacions de clients, alguns dels quals van començar a freqüentar el local de nens. Anys després, hi acudien amb els seus propis fills.

A partir de gener de 2025, KroKers ha posat a la venda part del seu mobiliari i equipament. Tota la informació es compartirà a les seves xarxes socials oficials.

KroKers Girona va ser més que un restaurant. Durant 20 anys, va ser un espai on la gastronomia, l'esport i la comunitat es van unir. El seu tancament deixa un buit difícil d'omplir. No obstant això, el record d'aquest lloc seguirà viu en els cors de qui el van gaudir, convertint-lo en un emblema de la ciutat.