Giro de 180 grados con lo que más te gusta de Lidl: lo acaban de anunciar y arrasará

Lidl está dando un gran paso para mejorar la experiencia de sus clientes. La cadena de supermercados sigue apostando fuerte por su aplicación Lidl Plus, y lo acaba de hacer con una novedad que está dando que hablar. Algo grande se viene para todos los que usan la app, y promete cambiar la forma en que se compran productos.

Esta vez, Lidl introduce un sistema de puntos dentro de la app, lo que ha generado gran expectativa entre sus usuarios. Los puntos se acumulan fácilmente, y lo mejor es que se pueden canjear por descuentos o productos gratis. Sin duda, una revolución para los que buscan más beneficios en cada compra.

Nuevo sistema de puntos: cómo funciona

A partir del pasado 8 de enero, los clientes de Lidl en Bélgica y Luxemburgo pueden empezar a disfrutar de este nuevo método de puntos. La idea es sencilla: por cada euro que gastes, recibirás un punto, y este se abonará automáticamente en tu cuenta de la aplicación Lidl Plus. Con esos puntos, podrás acceder a un catálogo de más de 150 recompensas diferentes, desde descuentos hasta productos gratuitos.

Es un cambio grande, ya que Lidl reemplaza las antiguas promociones de "rasca y gana" por este nuevo sistema de acumulación de puntos. Para que empieces con buen pie, las primeras recompensas estarán disponibles con solo 80 puntos. De esta forma, los clientes podrán aprovechar los beneficios de inmediato.

'Lidl Plus': más de lo que esperas

Lanzada en España en 2018, la aplicación Lidl Plus ha ido evolucionando rápidamente. Además de ofrecer cupones descuento y promociones personalizadas, la app también ofrece ventajas al colaborar con empresas externas, como precios especiales en carburantes, alquileres de coches, y descuentos en parques temáticos. Sin embargo, lo más reciente es este sistema de puntos, que ahora se extiende a otros países, como Bélgica y Luxemburgo.

Aunque por el momento no se ha confirmado si este sistema llegará a España, las expectativas son altas. Con la popularidad creciente de Lidl Plus, no sería sorprendente ver este sistema de puntos en más mercados en el futuro. Así que, si eres fan de la cadena, ¡mantente alerta a las novedades!