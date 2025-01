La novetat a la peixateria de Lidl que Mercadona no esperava: molt necessari

Lidl ha fet un pas important en el seu compromís amb la sostenibilitat en introduir safates de peix fabricades amb un 80% de plàstic reciclat (rPET) a la seva secció de peixateria. Aquesta mesura forma part de la seva estratègia global per reduir l'ús de plàstics d'un sol ús i avançar cap a un model més sostenible. La cadena alemanya continua reforçant la seva posició com a líder en iniciatives respectuoses amb el medi ambient.

Un avanç cap a envasos més sostenibles

Les noves safates de peix de Lidl, elaborades majoritàriament amb plàstic reciclat, busquen reduir l'impacte ambiental i contribuir a una economia circular. En apostar per aquest material, Lidl evita que grans quantitats de plàstic acabin al medi ambient. Això va en línia amb el seu compromís que, per al 2025, el 100% dels seus envasos siguin reciclables.

Segons Michaela Reischl, directora de RSC de Lidl, la prioritat és optimitzar els envasos sense comprometre la qualitat i seguretat dels productes. Aquest avanç en els envasos de la peixateria se suma als canvis ja implementats en els envasos de carn fresca. Aquests han aconseguit evitar la producció de més de 2.000 tones de plàstic verge cada any.

L'acció també reflecteix un compromís a llarg termini amb la conservació de l'ecosistema marí. Lidl porta més de 20 anys treballant amb certificacions com MSC, garantint la sostenibilitat en la pesca i contribuint a la protecció dels mars. Aquest esforç va ser reconegut el 2023 amb el premi ‘Mares per Sempre’ per tercer any consecutiu.

L'estratègia REset Plastic, en la qual s'inscriu aquesta iniciativa, abasta cinc àrees d'acció: reduir, redissenyar, reciclar, reidear i recollir. Aquest enfocament global demostra que Lidl no només busca solucions immediates, sinó també establir canvis profunds i duradors.

Una peixateria que aposta per la qualitat i la sostenibilitat

A més d'avançar en sostenibilitat, Lidl reforça la qualitat i varietat de la seva secció de peixateria. La cadena ofereix una àmplia gamma de productes frescos i llestos per consumir, com la picada de salmó, tires de potó o cues de rap. Aquestes opcions busquen facilitar la preparació de plats saludables i promoure una dieta equilibrada entre els seus consumidors.

Amb el reconegut xef Karlos Arguiñano com a ambaixador de la marca, Lidl també busca inspirar els seus clients a gaudir del peix fresc en receptes fàcils i delicioses. La combinació de sostenibilitat, qualitat i accessibilitat ha posicionat la peixateria de Lidl com una referència per a aquells que valoren una alimentació saludable i responsable.

L'ús de safates reciclades a la peixateria és només un pas més en el camí cap a un model més respectuós amb el medi ambient. La reducció del 30% en l'ús de plàstics en els últims set anys demostra que Lidl no només adopta mesures puntuals. I és que també persegueix un canvi real i constant.

Amb aquesta decisió, Lidl no només busca diferenciar-se en el mercat, sinó també fomentar un consum més conscient entre els seus clients. L'aposta per la sostenibilitat a la peixateria reflecteix el compromís de la cadena per oferir productes frescos i de qualitat. Tot això sense renunciar a la cura del planeta.

Lidl, un referent en sostenibilitat

Lidl ha demostrat una vegada més que és possible combinar qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en un sol model de negoci. La introducció de safates de plàstic reciclat a la seva peixateria no només reforça el seu compromís amb el medi ambient, sinó que també el posiciona com un referent en el sector.

Amb un pla clar i ambiciós per al 2025, Lidl continua liderant el camí cap a un consum més responsable i un futur més sostenible. Si busques peix fresc de qualitat en envasos responsables, Lidl es converteix en l'opció perfecta per a les teves compres.