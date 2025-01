Gir de 180º amb aquest històric negoci del centre de Barcelona: ningú ho esperava

El centre de Barcelona està ple d'històries que sorprenen, però algunes s'emporten la palma. Com la d'una botiga centenària, ubicada al cor del barri de Sant Antoni, que ha fet un canvi radical que no ha deixat ningú indiferent. Si pensaves que les sorpreses només les donen les grans cadenes, t'equivoques, aquesta vegada, el focus està en un racó carregat d'història.

El que va ser durant més d'un segle un lloc emblemàtic per trobar qualitat i tradició, avui es reinventa amb una proposta completament diferent. Un nou negoci que ofereix preus tan baixos que fins i tot les grans cadenes podrien quedar-se enrere.

De la tradició al low cost: la nova Casa Gallofré

La botiga de peces de cotó i llenceria Casa Gallofré, que va tancar les portes l'any 2023 després de 109 anys d'història, ha tornat a obrir amb una proposta totalment diferent. Ubicada al carrer Manso, aquest espai ara ofereix roba a preus increïblement baixos. Samarretes per només tres euros i jaquetes a preus molt accessibles són ara l'atractiu principal d'aquest renovat negoci.

Encara que el mític rètol i l'estructura de fusta dels aparadors segueixen intactes, l'ànima del comerç ha canviat completament. Aquest gir arriba en un context on la butxaca està ressentida i la roba econòmica és més que benvinguda per a moltes famílies. I el trànsit de clients durant les festes de Nadal va ser constant, cosa que demostra que aquesta estratègia té tirada, segons informa La Vanguardia.

Malgrat la seva nova imatge, el passat del local segueix sent visible. L'Ajuntament va decidir protegir certs elements, com el rètol i els aparadors, per preservar part de l'esperit d'aquest històric lloc. No obstant això, a l'interior ja no queda res de l'ambient d'antany.

El llegat de Casa Gallofré: història d'un canvi

Fundada el 1914, Casa Gallofré va ser durant dècades una referència en roba de qualitat feta per durar més temps. No obstant això, els canvis en els hàbits de consum, l'auge del comerç electrònic i els efectes de la pandèmia van marcar el seu final. El 2023, els responsables van anunciar el tancament definitiu davant l'increment del lloguer i la disminució de clients disposats a pagar per qualitat.

Avui, aquest espai ha passat pàgina i reflecteix una realitat molt diferent. Encara que no quedi gaire de la seva essència original, la seva transformació mostra com el mercat respon a les necessitats actuals. Els veïns podran seguir passejant pel carrer Manso i l'històric rètol seguirà recordant-los el que alguna vegada va ser Casa Gallofré.