Dia té el plat que més torna bojos els clients: exquisit i per només 2 euros

Les gyozas de llagostí al teppanyaki s'han convertit en un imprescindible dels supermercats Dia. Aquest producte, amb un sabor que evoca l'autèntica gastronomia asiàtica, continua captant l'atenció dels clients. La seva combinació d'ingredients i la seva senzilla preparació el fan ideal per a qualsevol ocasió.

Autèntiques gyozas llestes en minuts

Les gyozas de llagostí de Dia destaquen pel seu sabor únic i qualitat. Cada safata inclou vuit unitats, amb un pes de 140 grams, perfectes per gaudir com a aperitiu o plat principal. El seu farciment, elaborat amb un 17 % de llagostí, es barreja amb col, pollastre, pastanagues i bambú, aconseguint un equilibri deliciós i autèntic.

Aquest producte és ideal per a aquells que busquen alguna cosa ràpida però saborosa. N'hi ha prou amb retirar l'adhesiu superior, punxar el film protector i escalfar al microones durant dos minuts a 850W. En aquest temps, les gyozas assoleixen la seva textura ideal i un sabor que recorda les preparacions tradicionals al vapor.

La conservació és clau per gaudir al màxim d'aquest producte. Es recomana mantenir-lo refrigerat entre 1 °C i 4 °C, i un cop obert, consumir-lo en un termini de 24 hores. Així, es garanteix que les gyozas conservin tota la seva frescor i qualitat.

Aquest producte està pensat per gaudir-se completament cuinat. És important seguir les indicacions de l'envàs per evitar riscos i assegurar que el sabor i la textura siguin els òptims.

Versatilitat per a qualsevol ocasió

Aquestes gyozas no només destaquen pel seu sabor, sinó també per la seva versatilitat. Pots incloure-les en un menú com a entrant, acompanyar-les amb una amanida o arròs, o fins i tot servir-les com a aperitiu en reunions amb amics. La seva versatilitat les converteix en una opció pràctica per a qualsevol moment.

En les botigues Dia, aquest producte també sobresurt per la seva relació qualitat-preu. Per tan sols 2,95 euros, pots gaudir d'una experiència gastronòmica internacional sense sortir de casa. Aquest equilibri entre cost i qualitat les posiciona com una elecció encertada per als amants dels sabors exòtics.

Les gyozas de llagostí estan dissenyades per a aquells que desitgen explorar noves opcions culinàries sense complicacions. A més, poden acompanyar-se de salses com soja o chili dolç, disponibles també a Dia, per elevar encara més el seu sabor.

Si busques complementar el teu menjar amb altres productes asiàtics, Dia ofereix una àmplia gamma en la seva secció de menjar internacional. Des de noodles fins a rotllets de primavera, hi trobaràs tot el necessari per preparar un sopar temàtic sense esforç.

Preus i ofertes actualitzats el dia 16/01/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis