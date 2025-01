Ni Lidl, ni Mercadona: el supermercat barat que obre una nova botiga a Espanya

La competència en el mercat de supermercats a Espanya continua creixent. Cada vegada són més les cadenes que busquen expandir-se i oferir alternatives als consumidors. En aquest cas, una nova marca ha decidit fer el pas i instal·lar-se a Astúries, oferint també noves oportunitats laborals.

La cadena de supermercats Familia obrirà un nou establiment a Gijón, Astúries, que tindrà una gran varietat de productes i serveis. Amb una ubicació estratègica i un enfocament en la creació d'ocupació, l'obertura promet atreure l'atenció tant dels consumidors com dels que busquen feina.

La nova obertura a Gijón

La cadena de supermercats Familia està a punt d'obrir un nou local a Gijón, Astúries. Aquest establiment estarà ubicat a l'Avinguda Constitució número 115 i el carrer Riu Eo número 5. Amb una superfície de 1.000 metres quadrats, oferirà una àmplia varietat de productes i comptarà amb un pàrquing amb 60 places disponibles, cosa que facilitarà l'accés dels clients.

El més interessant és que la botiga obrirà les portes al març, però ja estan a la recerca de personal. L'empresa planeja contractar 50 treballadors per cobrir diverses seccions, com carnisseria, peixateria, fleca, xarcuteria, fruiteria, cuina in situ, reposició i caixa. La bona notícia és que no es requereix experiència prèvia, ja que la companyia oferirà un pla de formació complet per als nous empleats.

Com formar part de l'equip?

Si estàs interessat a treballar en aquest nou supermercat, hi ha diverses maneres de postular-te. Una opció és assistir a la fira d'ocupació organitzada per l'empresa el 21 de gener a Autoservicios Familia La Guía, al c/ Dionisio de la Huerta, 103, Gijón.

La fira se celebrarà entre les 10:30 i les 14:00 hores i de 16:00 a 18:30 hores. Allà, l'equip de selecció rebrà els currículums, donarà més informació sobre els llocs disponibles i realitzarà entrevistes. Si no pots assistir a la fira, també pots enviar el teu currículum a través de la seva web o al seu correu electrònic: seleccion@vegalsa.es.

Aquest supermercat promet convertir-se en un lloc clau per als residents de Gijón, no només per l'oferta de productes del supermercat, sinó també per les seves oportunitats laborals. Una gran opció per a aquells que busquin feina a la zona!