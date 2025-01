La coneguda botiga que tanca les portes per sempre a Tarragona: 38 anys d'història

Al cor de Tarragona, un petit racó de la Part Alta queda orfe. Després de gairebé quatre dècades d'història, la floristeria Llorenç ha tancat definitivament les portes, deixant enrere una botiga que per a molts no era només una simple floristeria. Amb la jubilació de Llorenç Belencoso, arriba l'adeu a un comerç que va ser molt més que una floristeria.

La notícia ha recorregut ràpidament el barri, on la botiga s'havia convertit en un referent no només per als veïns, sinó també per als visitants que arribaven a la ciutat. Aquest tancament marca la fi d'una etapa per al comerç local de Tarragona.

Una floristeria que va néixer gairebé per casualitat

El 1987, Llorenç, amb només 27 anys, va decidir obrir la seva floristeria al cèntric carrer Major de Tarragona. Encara que en els seus primers anys no imaginava que aquest seria el seu futur, la seva passió per les flors el van convertir en un veí estimat i respectat. La botiga, que ocupava l'espai d'un antic cafè, es va anar fent un lloc al cor de la comunitat.

Des del primer dia, Llorenç va oferir alguna cosa més que productes: va oferir el seu temps, el seu somriure i un tracte proper que va fer que els seus clients. I així, durant gairebé 40 anys, la floristeria Llorenç es va mantenir com un pilar del barri, segons explica Crònica Global. Adaptant-se als canvis, però sempre amb aquesta essència de tracte personal que la feia única.

Un llegat que va més enllà de les flors

El que realment diferenciava aquesta floristeria d'altres era la figura de Llorenç. La seva capacitat per connectar amb la gent, la seva dedicació a la floristeria i al benestar dels altres, van fer que la botiga es convertís en un espai de trobada. I no només es tractava de vendre rams o corones, sinó d'oferir una conversa, un consell o simplement un gest amable.

La seva empremta a Tarragona és profunda, i la seva partida deixa un buit que serà difícil d'omplir. Encara que Llorenç s'ha retirat per gaudir de la seva jubilació, els records i les flors que van decorar la seva botiga continuaran sent part de la història de la ciutat.