Gerro d'aigua freda: el conegut peix que Espanya compra moltíssim al Marroc

El comerç entre Espanya i el Marroc s'ha disparat en els últims anys. Tant per la proximitat geogràfica com pels seus preus competitius, la veritat és que els productes marroquins no paren d'arribar al nostre país. Una situació que preocupa en alguns sectors, com l'agrari, que es veu incapaç de competir en igualtat de condicions.

Però la veritat és que Espanya no només importa fruites i verdures del Marroc, sinó també peix. No parlem dels acords de pesca signats amb el país àrab, que permet als pescadors espanyols pescar en les seves aigües. Es tracta d'importació de peix directament del país veí.

I n'hi ha un en concret que no parem de comprar-li al país veí: la sardina. Les sardines marroquines es troben entre els productes més demandats al mercat espanyol, pel seu baix cost i alt valor nutricional. No obstant això, és inevitable que hi hagi preocupació, sobretot pel que fa al processament d'aquest producte.

Espanya importa sardines del Marroc

Les sardines són un aliment fonamental en moltes dietes gràcies al seu alt contingut de nutrients. Entre els seus beneficis, destaca la seva riquesa en fòsfor, àcids grassos omega-3 i altres minerals essencials que contribueixen a una bona salut cardiovascular. No obstant això, aquest peix és particularment sensible als canvis de temperatura i la cadena de fred és crucial en la seva conservació.

Quan la cadena de fred s'interromp, el peix pot deteriorar-se ràpidament i perdre les seves condicions adequades per al consum. Aquest tipus de problemes poden posar en risc la seguretat alimentària. Afortunadament, les autoritats intervenen per evitar que productes en mal estat arribin al mercat.

De totes maneres, un mai es pot fiar al 100% del que compra. És per això que el sector pesquer espanyol ha alçat la veu en més d'una ocasió sobre els possibles riscos. De fet, ja hi ha hagut alertes relacionades amb sardines importades del Marroc al nostre país.

Altres productes que Espanya importa del Marroc, sota lupa

Però la veritat és que les sardines no són els únics productes marroquins que comprem. Altres productes també han generat preocupacions entre els consumidors espanyols. Tenim, per exemple, el cas de les maduixes, que han fet saltar ja les alarmes en alguna ocasió.

Per exemple, hi ha hagut maduixes d'origen marroquí que han estat retirades del mercat després de detectar la presència d'hepatitis A en algunes partides. Aquest tipus d'alertes destaca les diferències en els estàndards de seguretat alimentària i genera dubtes sobre els controls als països d'origen.

De manera similar, els pebrots importats del Marroc també han estat objecte de preocupacions, després de detectar-se residus de pesticides prohibits a la Unió Europea. Les substàncies com el clorpirifos i la fenazaquina, que van ser trobades en aquests productes, han generat una alarma a causa dels alts riscos que suposen per a la salut. Aquests pesticides poden afectar el sistema nerviós i causar problemes respiratoris, cosa que fa que la seva presència en aliments sigui inacceptable.

La normativa europea estableix que tots els productes importats han de complir amb els mateixos estàndards de seguretat que els produïts dins de la UE. No obstant això, els controls de productes estrangers poden ser menys rigorosos, augmentant el risc que arribin productes perillosos al mercat. En aquest context, és fonamental que els consumidors prestin atenció a l'origen dels aliments que consumeixen.