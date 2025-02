Aquest és el truc per saber si les maduixes venen del Marroc: fàcil i ràpid

Les maduixes són una de les fruites més populars d’aquesta temporada, però no totes ofereixen les mateixes garanties. Mentre que les d’origen espanyol compleixen estrictes controls sanitaris, les importades del Marroc han generat preocupació. La diferència en els estàndards de seguretat alimentària pot suposar un risc per als consumidors.

Fa un temps, es va detectar la presència d’hepatitis A en maduixes marroquines comercialitzades a Espanya. Aquest escàndol ha posat en evidència la manca de controls rigorosos en el seu país d’origen. L'alerta ha portat molts consumidors a qüestionar la qualitat d'aquests productes.

Evitar maduixes d’origen dubtós és clau per reduir riscos en l’alimentació. Encara que no sempre és fàcil identificar-ne la procedència, hi ha un truc ràpid que permet diferenciar-les. Posar atenció a l'etiquetatge pot marcar la diferència entre un producte segur i un de potencialment perillós.

La normativa que regula l'origen de les maduixes

A Europa, existeix una normativa que exigeix als productors i venedors de productes frescos, com fruites i verdures, que indiquin el seu país d'origen. Aquesta obligació busca oferir transparència als consumidors i permetre'ls prendre decisions informades. Les maduixes, en ser productes no transformats, han d'indicar el seu origen a l'etiqueta, cosa que permet saber si són locals o importades.

Si les maduixes es venen a granel, la informació sobre l'origen també ha de ser visible, sigui en els envasos originals o en cartells del punt de venda. L'OCU assegura que aquesta normativa és fonamental per fomentar pràctiques de consum responsables i millorar la qualitat de la informació que reben els compradors.

A més, és important que les maduixes es conservin adequadament perquè mantinguin la seva frescor. Es recomana guardar-les a la nevera, en un recipient gran amb paper absorbent al fons, per evitar que es facin malbé ràpidament. Així, les maduixes duraran més temps i es podran gaudir sense que perdin el seu sabor.

Com saber si les maduixes provenen del Marroc

Encara que la normativa exigeix indicar l'origen, de vegades és difícil veure-ho, especialment si es venen a granel o l'etiqueta és poc clara. Afortunadament, hi ha una forma senzilla de descobrir la procedència de les maduixes: el codi de barres.

El codi de barres europeu (EAN) consta de 13 dígits, els dos primers números indiquen el país on es va registrar el producte. Així, si les maduixes tenen un codi de barres que comença amb el número 84, sabem que provenen d'Espanya. Si el codi comença amb 611, significa que les maduixes són del Marroc.

No hi ha dubte de què conèixer l’origen de les maduixes és essencial per protegir la salut i evitar riscos innecessaris. Tot i que l'etiquetatge és obligatori, sovint pot ser poc clar o fins i tot enganyós. Això facilita que productes de dubtosa seguretat arribin als consumidors sense que ho sàpiguen.

El codi de barres és una eina fiable per identificar la procedència real de les maduixes. Permet diferenciar clarament si el producte prové d'Espanya o d’un país on els estàndards de seguretat són molt més baixos, com el Marroc. Conèixer aquest detall és fonamental per evitar riscos per a la salut.