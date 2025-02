El truc senzill per saber ràpidament si els pebrots que compres són del Marroc

Escollir pebrots al supermercat sembla una tasca simple, però no ho és. Els consumidors cada cop són més conscients de la importància de consumir productes de proximitat, però no sempre és fàcil aconseguir-ho. En moltes ocasions, les etiquetes dels envasos poden resultar una mica confuses.

Però consumir productes de proximitat no té a veure únicament amb la preferència. L'origen de les hortalisses pot influir en la qualitat i seguretat del producte. No és cap secret que hi ha hagut casos de productes d'importació retirats, per no complir amb totes les mesures de seguretat.

El codi de barres, la clau per saber d'on venen els pebrots

Una manera pràctica de saber si els pebrots venen de països com Marroc és revisar el codi de barres. Aquest número, anomenat Codi de Numeració Europea d'Articles (EAN), indica el país d'origen. N'hi ha prou amb observar els dos primers dígits del codi.

A Espanya, els productes locals comencen amb el número 84. Tanmateix, si el codi comença per 661, l'aliment procedeix del Marroc. Aquest detall és clau per identificar ràpidament la procedència dels pebrots al supermercat.

Aquest mètode no només funciona per a pebrots, sinó també per a altres fruites i verdures. Fins i tot pot aplicar-se a productes com carns o peixos. És una forma fàcil i ràpida de conèixer l'origen de diversos aliments.

A més, aquest sistema és fiable perquè els codis de barres s'assignen segons el país del fabricant o distribuïdor. Així, pots estar segur que el número reflecteix la veritable procedència. En utilitzar aquest truc, tindràs més control sobre què portes a casa.

Per què és rellevant conèixer l'origen dels nostres aliments?

La preocupació per l'origen dels pebrots ha augmentat després d'algunes alertes sanitàries. Fa mesos, el Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i Pinsos de la Unió Europea (RASFF) va detectar anomalies en hortalisses importades del Marroc.

Unes anomalies que tenien a veure amb els pesticides usats al país veí. En concret, es va detectar la presència de clorpirifos i fenazaquina, substàncies prohibides a la Unió Europea.

El clorpirifos pot afectar el sistema nerviós, mentre que la fenazaquina pot causar problemes respiratoris. Aquests químics es fan servir per a controlar plagues, però a Europa estan prohibits pels seus riscos per a la salut. Aquesta alerta va generar preocupació entre els consumidors europeus.

No és la primera vegada que passa quelcom similar amb productes del Marroc. En mesos recents, altres aliments també han estat qüestionats, com les maduixes. Això ha portat moltes persones a prestar més atenció a l'origen de les seves compres.