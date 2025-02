Gerro d'aigua freda en aquesta gran ciutat espanyola: tanquen moltíssimes botigues

El comerç d'Espanya viu moments complicats i això no és cap novetat. Però la situació preocupa especialment en una coneguda ciutat espanyola, que en els últims mesos ha viscut diversos tancaments. En una de les seves zones més comercials, diverses botigues han abaixat la persiana per sempre, malgrat comptar amb una clientela fidel.

Es tracta de la ciutat de Bilbao, que molt aviat també perdrà un establiment de la marca Timberland. La botiga, oberta fa tot just un any, s'havia consolidat en la seva ubicació al carrer Rodríguez Arias. No obstant això, la decisió no ha depès de les vendes, sinó d'una reestructuració interna de la companyia.

El sector de la moda, en dificultats

Timberland no és l'única botiga que ha tancat darrerament a Bilbao; Michael Kors i Hurley també han dit adeu, deixant els seus locals buits. A això se suma el tancament de Naf Naf, previst per al 22 de febrer. L'acumulació de clausures genera incertesa en el sector, que tracta de mantenir-se a flotació.

En el cas de Timberland, la franquícia havia aconseguit atreure un públic fidel en poc temps, no obstant això, la nova direcció europea de la firma ha canviat la seva estratègia. Encara que alguns punts de venda es mantenen, a Bilbao no hi ha hagut acord per continuar. La botiga ha iniciat ja la liquidació del seu estoc, amb descomptes del 50% en tots els productes.

El seu tancament suposa un nou revés per al carrer Rodríguez Arias, on compartia vorera amb altres botigues. La notícia ha estat rebuda amb sorpresa, especialment entre aquells que valoraven la presència de firmes reconegudes a Bilbao. En declaracions a El Correo la responsable de la botiga ha assenyalat que "ens van dir que no hem tingut prou temps per a consolidar-nos".

Què està passant amb el comerç a Bilbao?

La desaparició d'aquestes firmes ha encès les alarmes entre comerciants i clients. Bilbao ha estat durant anys un referent del comerç al nord, atraient visitants de municipis propers. No obstant això, alguns experts apunten que el mercat ha canviat i que cada vegada més consumidors opten per comprar en altres llocs.

L'Ajuntament busca potenciar el comerç local, però la competència amb grans ciutats com Madrid és evident. Alguns clients reconeixen que els agrada veure botigues de marca als seus carrers, però que a l'hora de comprar prefereixen fer-ho en altres destinacions. Aquesta falta de suport al comerç bilbaí complica la seva viabilitat i fa que algunes firmes no aconsegueixin mantenir-se a la ciutat.

La situació actual deixa en evidència els reptes als quals s'enfronta el comerç a Bilbao. Mentre algunes botigues lluiten per mantenir-se, altres no aconsegueixen adaptar-se als canvis del mercat o a les decisions estratègiques de les seves matrius. Bilbao busca alternatives per revitalitzar els seus carrers, però l'evolució del consum i la competència amb altres destinacions continuen marcant el futur del sector.