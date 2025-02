Gerro d'aigua freda d'Amancio Ortega a aquesta part d'Espanya: tancament de botigues

Inditex, el gegant propietari de marques com Zara, Bershka i Massimo Dutti, està duent a terme un dràstic canvi en la seva estratègia comercial. La companyia està reduint el nombre de botigues físiques per centrar la seva atenció en el canal en línia. Aquest moviment de l'empresa d'Amancio Ortega busca millorar la competitivitat davant rivals com Amazon, Zalando i Shein.

La multinacional no només està tancant botigues en ubicacions menys estratègiques, sinó que també està apostant per l'experiència en el punt de venda. D'aquesta manera, es busca atreure el públic amb espais més interactius i després orientar les vendes cap al canal digital. Malgrat la reducció d'establiments, la companyia continua invertint en grans establiments en zones clau, com Madrid, per mantenir la seva presència física.

El tancament de botigues a Zamora: un exemple del canvi de rumb

Un exemple destacat d'aquest gir és el tancament de la botiga de Bershka a Zamora. Aquesta botiga, que feia més de 20 anys que operava a la ciutat, va tancar definitivament el 31 de gener de 2025. L'establiment estava ubicat a la intersecció de l'avinguda Príncipe de Asturias i Alfonso IX, una zona clau de la ciutat.

Aquest tancament se suma al d'altres marques d'Inditex, com Massimo Dutti, que també han desaparegut de la ciutat i de la província. Aquest tipus de decisions són part de la nova estratègia de l'empresa, que busca centrar-se en llocs amb més flux de turistes i consumidors.

Quant a la desaparició de Massimo Dutti, crida l'atenció que la marca havia tingut un rendiment positiu en termes de vendes. Això suggereix que els tancaments no es deuen a una caiguda en la rendibilitat de les botigues.

De fet, els empleats dels establiments tancats a Segòvia, una altra província afectada, han assenyalat que no hi va haver una disminució en les vendes. Això implica que el canvi d'estratègia respon a factors més amplis que només la facturació.

Inditex redueix dràsticament la seva presència física

En lloc de mantenir establiments petits en ubicacions secundàries, Inditex està concentrant els seus esforços en grans espais emblemàtics. Aquest moviment s'emmarca dins d'un pla més ampli d'optimització de la seva xarxa de botigues físiques.

En els últims anys, diverses botigues de l'empresa han tancat en diferents punts d'Espanya. A Segòvia, per exemple, s'han tancat botigues com Massimo Dutti i Oysho al Centre Comercial Luz de Castilla. Aquesta reducció de superfície reflecteix el desig de l'empresa d'adaptar el seu model als nous hàbits de consum.

Malgrat els tancaments, continuen obrint botigues en ubicacions clau, a Madrid, per exemple, ha inaugurat grans ‘flagship stores’ en zones de gran trànsit. Aquests establiments es presenten com a punts d'experiència per als consumidors, on poden interactuar amb els productes abans de comprar-los en línia. L'estratègia també inclou la recollida de comandes realitzades en línia, cosa que integra encara més el comerç físic amb el digital.

Aquest enfocament està donant bons resultats per a Inditex, que ha aconseguit millorar la seva estabilitat financera després de passar per una etapa difícil. El 2019, l'empresa no travessava els seus millors moments; una crisi que avui dia sembla ja superada.