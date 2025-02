Alcampo tomba a Lidl: La novetat que s'està expandint a les seves botigues

La competència entre supermercats cada cop es regeix per més coses. Les comparacions no només arriben pels seus aliments o promocions, sinó també pels seus serveis. D'innovar en aquest sentit en sap molt Alcampo, des d'on estan disposats a plantar cara a moltes altres grans superfícies.

En aquest sentit, l'autoservei en aquesta mena de botigues continua evolucionant, i Alcampo ha decidit fer un pas més enllà en aquesta tendència. La cadena de supermercats ha implementat un model de botigues sense empleats els diumenges a la regió de Valenciennes, al nord de França. D'aquesta manera, permet als clients realitzar les seves compres fins a les 20:30 hores sense la presència de treballadors.

Aquest innovador sistema ha estat posat en marxa en tres supermercats d'Auchan a França, ubicats a Aulnoye-Aymeries, Saint-Saulve i Orchies. Durant els diumenges, aquests punts de venda operen sense personal, excepte la presència d'un guàrdia de seguretat i una centraleta que atén possibles dubtes. La mesura ha generat diverses reaccions, tant entre empleats com en sindicats.

Alcampo no convenç tothom amb la seva decisió

Un delegat sindical al supermercat Auchan de Saint-Saulve s'ha preguntat si l'empresa planeja estendre encara més aquest model. "Aviat obrirem també a la nit?", pregunta indignat. La seva preocupació s'accentua davant el recent anunci de reestructuració d'Alcampo, el qual va afectar 2.389 llocs de treball.

Des de la companyia, justifiquen la implementació d'aquest sistema com una estratègia per atreure nous clients sense incrementar la càrrega laboral dels seus empleats. No obstant això, la decisió no ha agradat a alguns treballadors. I és que hi ha qui tem que aquesta nova modalitat de negoci pugui afectar les seves condicions laborals a llarg termini.

L'automatització als supermercats és una tendència creixent en el sector, ja que diverses cadenes estan explorant alternatives. Un exemple són les caixes d'autoservei, botigues sense caixers i horaris ampliats sense necessitat de personal. No obstant això, el model d'Auchan a França ha despertat debat.

El futur dels supermercats

Aquesta mena de decisió implica l'absència total de treballadors en determinats dies i horaris, cosa que genera inquietud sobre el futur de l'ocupació. Queda per veure si Alcampo decideix expandir aquesta pràctica a més establiments o si ajustarà la seva estratègia en funció de la reacció de clients. El que és clar és que l'automatització en el comerç continua avançant i cada cop és més habitual.

El que també han de saber és que no a tots els clients els agrada aquesta deshumanització. A vegades les xarxes socials s'han omplert de queixes en constatar que cada cop se substitueixen més els humans per màquines. Caldrà veure si es decideix per prendre la balança o per anar més a l'extrem amb aquesta mena de decisions.