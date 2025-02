La famosa cadena de pizzes que tanca ja a Nova York, Boston i Califòrnia

Oath Pizza, una cadena de pizzeries amb presència a ciutats com Boston, Nova York i Califòrnia, s'enfronta al tancament definitiu de tots els seus locals.

L'empresa matriu és Next Level Pizza Inc. Aquesta es va declarar en fallida a l'octubre de 2024 sota el capítol 7 de la Llei de Fallides dels Estats Units. Aquesta decisió va marcar l'inici del procés de liquidació de la companyia, que no va aconseguir superar una crisi financera insostenible.

Otah Pizza i un deute increïble

El deute acumulat per l'empresa superava els 50 milions de dòlars. En contrast, els seus actius amb prou feines arribaven als 500,000 dòlars, cosa que la va deixar en una situació crítica. Un Tribunal de Fallides al Districte de Delaware va ordenar la liquidació total dels béns de la companyia. Això va significar el tancament immediat dels locals restants i la desaparició de la marca del mercat.

Fundada a Boston, Oath Pizza es va fer coneguda pel seu enfocament en ingredients frescos i opcions de personalització. El 2022, comptava amb 17 establiments en diferents estats, inclosos Nova York, Massachusetts, Pennsilvània i Califòrnia. No obstant això, la situació econòmica va obligar a tancar-ne set abans de finalitzar 2023.

Al llarg de 2024, la companyia va accelerar el tancament de més restaurants. S'espera que els últims locals en operació baixin definitivament les persianes en algun moment de 2025.

Otah Pizza: per què ha de tancar

El fracàs de la cadena respon a múltiples factors. Un dels més determinants va ser la impossibilitat de pagar els seus deutes, cosa que va deixar l'empresa sense marge de maniobra. A més, el mercat de les pizzeries als Estats Units és extremadament competitiu.

Grans cadenes com Domino’s i Pizza Hut han consolidat el seu domini, dificultant la supervivència de marques més petites. La inflació i l'augment dels costos operatius després de la pandèmia també van impactar de manera negativa en la indústria del menjar ràpid.

Un altre factor clau va ser la falta d'una expansió sostinguda. Tot i la seva presència en ciutats estratègiques, Oath Pizza no va aconseguir créixer de manera consistent ni consolidar una base de clients prou gran. Això va limitar la seva capacitat de generar ingressos estables i fer front als desafiaments econòmics.

El tancament d'Oath Pizza se suma a una sèrie de fallides en la indústria alimentària durant 2024. Moltes empreses han enfrontat dificultats per mantenir-se a flotació en un entorn cada vegada més competitiu. La desaparició d'aquesta cadena marca el final d'un intent per innovar en el món de les pizzeries. No obstant això, també reflecteix les dures condicions que enfronten les marques emergents en el sector.