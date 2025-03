Molt pocs el coneixien i ara arrasa a Mercadona: saludable i per només 1,50 euros

Mercadona té una opció que s'ha convertit ràpidament en un èxit entre els seus clients gràcies a les seves bones i recomanables característiques. Aquest aliment és ideal per a aquells que segueixen una dieta sense gluten i també destaca per la seva versatilitat i sabor. Amb un enfocament en la qualitat i la facilitat de preparació, aquest producte satisfà aquells que busquen alguna cosa diferent en la seva alimentació diària.

Fàcil de preparar i amb un sabor deliciós

Aquest producte de Mercadona és ideal per a aquells que desitgen gaudir d'una alternativa lleugera i nutritiva. Amb una textura suau, però ferma, pot ser utilitzat en una àmplia varietat de plats. Ja sigui en sopes, saltejats o acompanyant altres ingredients, s'adapta perfectament a diferents receptes, absorbint salses i brous sense perdre la seva consistència.

La seva preparació és ràpida i senzilla, per exemple, si s'utilitza en sopes, n'hi ha prou amb coure'l en aigua bullent durant 2 a 4 minuts. Després, s'escorre i es renta amb aigua freda per aturar la cocció, deixant-lo llest per ser afegit al brou favorit. Per a saltejats, només és necessari remullar-lo en aigua calenta durant 6 a 10 minuts i després saltar-lo amb els ingredients desitjats.

A més, un dels punts forts d'aquests noodles és que no conté gluten, cosa que el converteix en una opció perfecta per a les persones celíaques o amb intolerància al gluten. Aquesta característica el converteix en una opció segura i deliciosa per a tots aquells que busquen alternatives saludables sense comprometre el sabor.

Beneficis nutricionals i versatilitat culinària

Aquests noodles de Mercadona són una excel·lent font de fibra i proteïnes vegetals, cosa que el converteix en una opció ideal per a aquells que busquen augmentar aquests nutrients en la seva dieta. A més, és baix en greixos saturats, cosa que el fa adequat per mantenir un perfil nutricional saludable. La seva base d'arròs i tapioca no només ofereix beneficis per a la salut, sinó que també li dona un sabor neutre que s'adapta fàcilment a qualsevol preparació.

Són perfectes per a una gran varietat de receptes, des de plats vegans fins a receptes amb carns i mariscs. Pot ser l'acompanyant ideal d'un saltat de verdures, un guisat de pollastre o una amanida fresca. La seva capacitat per absorbir salses i sabors el fa encara més atractiu, ja que potencia els ingredients amb els quals es prepara.

El preu d'aquests noodles és d'1,50 euros per paquet de 200 grams, convertint-se en una opció accessible per a totes les butxaques. Aquest preu competitiu, combinat amb el seu alt valor nutricional i versatilitat a la cuina, fa que es converteixi en un article imprescindible en moltes cases.

Els noodles de Mercadona són una excel·lent alternativa per a aquells que busquen opcions sense gluten i plenes de sabor. Amb la seva fàcil preparació, beneficis nutricionals i preu assequible, ha aconseguit posicionar-se com una de les millors opcions al mercat. Si encara no l'has provat, és el moment d'incloure'l al teu rebost i gaudir d'un àpat ràpid, saludable i deliciós.

Preus i ofertes actualitzats el dia 12/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis