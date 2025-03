Aquest cèntim de blat de Lincoln està valorat en més de 6,6 milions de dòlars: Encara s'utilitza?

Les monedes d'un cèntim solen ser quelcom que ignorem, ja que solen acumular-se a les nostres butxaques o en petits flascons oblidats. No obstant això, el que molts no saben és que algunes d'aquestes monedes poden tenir un valor increïble. Entre elles, existeix una varietat de la famosa moneda Lincoln Wheat Penny que ha estat venuda per 6,6 milions de dòlars en una subhasta, una quantitat que resulta difícil de creure.

El Lincoln Wheat Penny va ser introduït el 1909 per commemorar el centenari del naixement d'Abraham Lincoln. Va ser el primer cèntim nord-americà en presentar un personatge històric real, dissenyat per Victor David Brenner.

L'espècie rara: el penny de coure de 1943

Aquesta moneda té el retrat de Lincoln a l'anvers i dues espigues de blat al revers, símbol de prosperitat. Encara que la majoria d'aquestes monedes són de poc valor, hi ha una rara versió que ha assolit xifres astronòmiques al mercat de col·leccionistes.

La raó per la qual el Lincoln Wheat Penny de 1943 és tan valuós té a veure amb un error de producció ocorregut durant la Segona Guerra Mundial. En aquell any, la Casa de la Moneda dels EUA va decidir canviar el material de les monedes d'un cèntim, passant del coure a l'acer, amb la finalitat d'estalviar coure. No obstant això, alguns pocs cèntims de coure van ser encunyats accidentalment, creant una petita quantitat de Penny de Coure de 1943.

Aquest error es va convertir en un descobriment extremadament rar, amb només unes 15 o 20 monedes estimades en circulació avui en dia. Tot i que la majoria dels Penny Lincoln Wheat són comuns i no tenen valor significatiu, aquests exemplars han assolit preus exorbitants. Un d'aquests pennies va ser venut per una xifra rècord de 6,6 milions de dòlars, el que el converteix en un dels cèntims més cars mai venuts.

Podria aquest penny estar encara en circulació?

El que sorprèn és que, a causa que el Penny de coure 1943 s'assembla a una moneda comuna, és possible que alguns d'aquests exemplars rars encara estiguin en circulació. Al llarg dels anys, algunes persones poden haver gastat aquestes monedes sense adonar-se del seu valor, i encara podrien existir per aquí, amagades entre el canvi quotidià.

Si tens monedes antigues a casa, com en un flascó d'estalvis o en col·leccions heretades, podria ser una bona idea revisar-les. Alguns col·leccionistes han trobat monedes de gran valor de manera inesperada, i potser tu també tinguis una fortuna esperant ser descoberta. Per estar segur de si tens un Penny de Coure de 1943, hi ha diverses formes d'identificar-lo.

Primer, observa el color: el Penny de Coure té un to vermellós, mentre que el Penny d'acer és gris. També pots realitzar una prova amb un imant: si la moneda s'enganxa, és d'acer, si no ho fa, és de coure. Per últim, verifica el pes: el Penny de Coure de 1943 pesa 3,11 grams, mentre que el d'acer pesa només 2,7 grams.