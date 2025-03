Gerro d'aigua freda d'Alcampo a Espanya: milers de persones en el punt de mira

Els canvis en el sector dels supermercats han obligat moltes cadenes a replantejar el seu model de negoci. La competència, les noves tendències de consum i l'auge del comerç en línia han transformat el sector. En aquest context, algunes empreses han optat per prendre decisions dràstiques, per intentar adaptar-se a la situació.

Un dels grans grups de distribució a Espanya, Auchan Retail, matriu d'Alcampo, ha anunciat una important reestructuració. La mesura busca millorar la rendibilitat i fer front a les pèrdues registrades en els últims anys. Aquestes decisions afectaran nombrosos empleats i modificaran el funcionament de moltes botigues.

Alcampo pren decisions dràstiques per recuperar terreny davant dels seus rivals

Alcampo, filial del grup francès Auchan Retail, ha anunciat una reestructuració significativa en la mida dels seus establiments. Aquest ajust respon a la caiguda de la facturació, que el 2024 va descendir un 2,9 % respecte a l'any anterior a Espanya. A França, la companyia també ha registrat pèrdues, cosa que ha portat a una estratègia global d'optimització de recursos.

Per intentar millorar la seva competitivitat, Alcampo ha decidit tancar supermercats que no resulten rendibles. A més, es reduirà la superfície de diversos establiments, amb l'objectiu d'adaptar-se a les noves preferències dels consumidors. En els últims anys, la tendència ha estat optar per botigues més petites i properes, en lloc de grans hipermercats allunyats dels nuclis urbans.

El pla de reestructuració inclou canvis en la distribució de productes dins dels supermercats. La intenció és centrar-se en els articles més demandats i millorar l'eficiència de l'espai, informa Huffington Post. No obstant això, aquestes modificacions poden suposar l'eliminació de llocs de treball, cosa que preocupa els empleats afectats.

Conseqüències per als treballadors

Els ajustos en el model de negoci d'Alcampo han generat incertesa entre la plantilla. Si bé a Espanya es desconeix el nombre exacte d'acomiadaments, s'espera que la reducció de botigues i superfícies comercials tingui un impacte directe en l'ocupació. A França, l'empresa preveu l'eliminació de fins a 2.400 llocs de treball com a part del procés de reestructuració.

Els sindicats han expressat la seva preocupació per la manca d'informació detallada sobre els canvis. Han sol·licitat reunions amb l'empresa per conèixer com afectarà la reorganització als treballadors a Espanya. A més, demanen garanties per minimitzar l'impacte en l'ocupació i negociar possibles recol·locacions dins del grup.

Per la seva banda, Alcampo ha assegurat que el seu objectiu és continuar operant al mercat espanyol amb un model més eficient. L'empresa manté la seva aposta per oferir preus competitius i productes de marca pròpia. El futur de molts empleats continua sent incert davant l'evolució del sector i les decisions que pugui prendre la companyia en els pròxims mesos.