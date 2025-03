Ja és oficial: Torna a Mercadona la delícia que els clients demanaven per només 1 euro

Mercadona sap que l'arribada de la Setmana Santa porta amb si una de les tradicions més dolces d'Espanya. En moltes llars, la cuina s'omple d'aromes de canyella, llimona i sucre. Aquesta ha passat de generació en generació i Mercadona té tot el necessari perquè no es perdi.

El secret d'unes torrades de Santa Teresa perfectes és a Mercadona

Fer torrades de Santa Teresa a casa pot semblar senzill, però triar el pa adequat marca la diferència. No tots els pans absorbeixen bé la llet sense desfer-se ni mantenen la textura ideal després de la fregida. Per això, trobar el producte perfecte per a la seva preparació és clau per aconseguir un resultat deliciós.

Per facilitar aquesta tasca, Mercadona ha tornat a llançar el seu pa especial per a torrades de Santa Teresa. Aquest pa, dissenyat específicament per a la recepta, té la textura ideal per absorbir líquids sense trencar-se. A més, la seva composició inclou un toc de canyella i llimona, potenciant el sabor tradicional de les postres.

Un altre avantatge és que ve ja tallat en llesques amb el gruix perfecte. Això no només estalvia temps en la preparació, sinó que també garanteix torrades de Santa Teresa uniformes. Amb aquest producte, la cadena de supermercats facilita l'elaboració d'aquest dolç tan estimat pels consumidors.

El pa especial per a torrades de Santa Teresa de Mercadona es ven en paquets de 500 grams. El seu preu és de tan sols 1,13 euros, cosa que el converteix en una opció assequible per gaudir d'aquestes postres a casa. Amb aquesta proposta, la companyia respon a l'alta demanda d'un producte que, any rere any, és tot un èxit.

Com fer torrades de Santa Teresa casolanes amb el pa de Mercadona

La preparació d'unes bones torrades de Santa Teresa comença per escalfar llet amb sucre, una branca de canyella i pela de llimona. Quan la llet està tèbia, s'hi submergeixen les llesques fins que quedin ben amarades. Aquest pas és clau per aconseguir una textura sucosa a l'interior.

Després, el pa s'escorre lleugerament i es passa per ou batut. Un cop llest, es fregeix en abundant oli calent fins que cada torrada de Santa Teresa adquireixi un to daurat i cruixent. L'últim toc és espolsar una barreja de sucre i canyella al gust o banyar-les en mel.

Per a aquells que prefereixen una versió més lleugera, també poden enfornar-les o fer-les a la fregidora d'aire. Així s'aconsegueix unes postres més saludables sense renunciar al sabor de sempre. Sigui quin sigui el mètode triat, el pa de Mercadona assegura un resultat excel·lent.

Aquest producte estarà disponible a totes les botigues de la cadena durant la temporada de Setmana Santa. Donat el seu èxit en anys anteriors, es recomana comprar-lo amb antelació per no quedar-se sense. Una vegada més, Mercadona aposta per la tradició, fent més fàcil la preparació d'un dels dolços més estimats pels espanyols.

