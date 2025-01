Sorpresa a Alcampo: gran novetat a moltes botigues aquest gener

Alcampo ha fet un pas més en la seva aposta pel reciclatge i ha instal·lat contenidors intel·ligents descrits com a "únics a Europa". Aquest innovador projecte busca impulsar la gestió eficient de residus en diverses comunitats del país, amb l'objectiu d'implementar 49 unitats en pocs mesos.

Els nous contenidors d'Alcampo ja es troben operatius en set ubicacions estratègiques de la Comunitat de Madrid i Castella i Lleó. Són hipermercats i supermercats de Daganzo de Arriba, Guadalajara, Burgos, Aranda de Duero i Lleó.

L'èxit inicial dels contenidors intel·ligents instal·lats com a prova pilot en deu botigues ha portat Alcampo a expandir la seva implementació. Segons dades recollides en els primers nou mesos de 2024, aquests dispositius van aconseguir recollir més de 3.900 quilos de residus.

Entre ells, 2.578 quilos de piles, 728 quilos de bombetes i 659 quilos de petits electrodomèstics. "L'acollida per part dels consumidors ha estat excel·lent. Això demostra que la tecnologia pot jugar un paper clau en la promoció de pràctiques sostenibles", van assenyalar representants de la cadena.

Alcampo sorprèn amb un nou model de contenidor de reciclatge

Els contenidors destaquen pel seu disseny modular i la seva alta eficiència. Estan equipats amb sensors de moviment que permeten un reciclatge sense contacte, millorant la higiene i facilitant el seu ús. Cada unitat inclou cinc compartiments configurables per classificar diferents tipus de residus.

La connectivitat dels dispositius també és un factor diferencial. I és que envien alertes automàtiques sobre el seu nivell d'ompliment i bloquegen les portes una vegada assolida la seva capacitat màxima, evitant desbordaments. Així mateix, les seves pantalles de 50 polzades no només informen sobre l'impacte del reciclatge, sinó que també motiven els clients d'Alcampo a continuar amb aquestes pràctiques.

Amb aquest panorama, Alcampo té previst estendre aquests contenidors intel·ligents a comunitats com Castella-la Manxa, el País Basc i Astúries. Tot això consolidant la seva posició com a pioner en iniciatives sostenibles dins del sector. Sens dubte, la iniciativa representa un exemple tangible de com la innovació tecnològica pot integrar-se en el dia a dia dels ciutadans.

Una aposta que centra l'activitat d'Alcampo a Espanya

La cadena de supermercats Alcampo té clar que Espanya és el seu mercat clau. Sobretot després d'haver anunciat a finals de 2024 el tancament d'algunes de les seves botigues a França. D'aquesta manera, la firma pretén reestructurar part de la seva àrea de negoci i fer-la més rendible.

Per la seva banda, els compradors espanyols no tenen per què preocupar-se. Més aviat al contrari. Alcampo segueix ferm amb la seva consolidació de botigues a la majoria de ciutats del país i els seus nous contenidors de reciclatge ho demostren.