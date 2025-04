Adeu Fanta: Torna a Mercadona la beguda de moda que tothom demanava a crits

Mercadona segueix apostant per opcions fresques i saboroses per a l'estiu, perfectes per combatre la calor. Aquest mes, torna una de les opcions més esperades, ideal per refrescar-te en qualsevol moment. Amb sabors tropicals que et transporten, serà el teu nou imprescindible per gaudir en qualsevol lloc.

L'infusió perfecta per refrescar-te

L'infusió freda de pinya i coco de Mercadona es destaca per la seva fàcil preparació. La recepta és simple: només has de vessar 150 ml d'aigua freda sobre la bosseta d'infusió i deixar reposar durant 8-10 minuts. Pots personalitzar el sabor afegint una mica d'aigua de coco per potenciar aquest toc tropical, o bé servir-la amb gel i fruites per donar-li un toc encara més fresc.

El sabor d'aquesta infusió és el que realment la fa especial. La combinació de pinya i coco crea una barreja exòtica i dolça que et transporta a un lloc tropical. El te verd i la cua de cavall afegeixen un toc de frescor i lleugeresa, cosa que converteix aquesta beguda en una opció perfecta per hidratar-te en els dies calorosos.

No només pots gaudir-la a casa, sinó que és perfecta per portar-la a la platja, de pícnic o en qualsevol activitat a l'aire lliure. La seva preparació senzilla i ràpida la fa ideal per compartir amb amics o familiars, creant una experiència divertida i refrescant en qualsevol moment. Només necessites alguns minuts i pocs ingredients addicionals per convertir-la en una beguda deliciosa.

L'infusió freda de pinya i coco també té un component saludable, ja que és baixa en calories i no conté sucres afegits. Això la converteix en una opció més saludable que altres begudes refrescants disponibles al mercat. La seva fórmula amb te verd i cua de cavall també ofereix beneficis addicionals per al benestar, ajudant a mantenir una hidratació òptima.

Només disponible d'abril a setembre

Aquest producte estarà disponible a totes les botigues de Mercadona durant els mesos de primavera i estiu, des d'abril fins a setembre. L'infusió freda de pinya i coco té un preu d'1,45 euros per paquet, que inclou 20 bossetes. Aquest preu la converteix en una opció assequible per a qualsevol llar, especialment en comparació amb altres begudes refrescants més costoses.

A més del seu preu competitiu, Mercadona segueix oferint productes accessibles sense sacrificar la qualitat. El fet que estigui disponible en un paquet amb diverses bossetes fa que sigui encara més convenient per a aquells que gaudeixen d'aquesta beguda durant tota la temporada. Amb només una petita inversió, pots gaudir d'una infusió refrescant i saludable sempre que ho desitgis.

L'infusió està dissenyada per ser fàcil d'emmagatzemar i utilitzar, cosa que la converteix en una opció perfecta per a aquells que busquen solucions pràctiques. No requereix un procés complicat de preparació i pot estar llesta en qüestió de minuts. Aquesta simplicitat és una de les raons per les quals el producte ha generat tanta expectació entre els clients de Mercadona, que han elogiat el seu sabor i comoditat.

Mercadona, igual que en altres categories de productes, es manté ferma en el seu objectiu d'oferir solucions econòmiques i de qualitat per a tothom. L'infusió freda de pinya i coco és només un exemple de com la cadena ofereix en la seva oferta de begudes saludables i refrescants. Amb aquest producte, tothom podrà gaudir d'un sabor tropical sense sortir de casa.

