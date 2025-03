Juan Roig, propietari de Mercadona, sorprèn amb les últimes paraules: ‘No hi haurà…’

Recentment, Juan Roig, president de Mercadona, va fer unes declaracions que han causat enrenou en el món empresarial. Aquestes paraules han sorprès molts, però reflecteixen la visió a llarg termini de l'empresa pel que fa als canvis que s'estan produint en els hàbits de consum.

Roig ha estat clar en el seu enfocament sobre l'evolució de les necessitats dels consumidors i l'impacte d'aquests canvis en els serveis que ofereix Mercadona. Durant la presentació dels resultats de la companyia, va afirmar: “Ho vaig dir i ho mantinc: a mitjan segle XXI no hi haurà cuines”.

L'aposta pels plats llestos per menjar

Mercadona va llançar el 2018 la secció ‘Listo para Comer’ a tota Espanya, una iniciativa que busca oferir solucions ràpides i pràctiques per a aquells que no tenen temps de cuinar. Aquesta oferta ha estat ben rebuda i, amb el temps, s'ha expandit tant a Espanya com a Portugal, on es denomina ‘Pronto a Comer’, segons informa El Español.

La clau d'aquest servei rau en les noves tendències de consum, els clients, als quals l'empresa denomina "caps", cada vegada disposen de menys temps per preparar el menjar. Mercadona ha reaccionat a aquest canvi creant una gamma de menjars elaborats, algunes de les quals estan basades en plats tradicionals. Avui dia, més de 1.260 supermercats ofereixen aquest servei, cobrint tant Espanya com Portugal, amb la intenció d'arribar a la totalitat dels establiments en el futur més pròxim.

A més, la companyia no es deté en oferir només el bàsic. El 2024, han incorporat receptes innovadores com el salmó amb verdures, la costella rostida i l'amanida de marisc. Aquestes opcions s'afegeixen a una llista de productes que busquen adaptar-se als gustos dels consumidors en diverses regions, com les molles, presents en algunes comunitats.

La indústria dels plats preparats en auge

El comentari sobre la desaparició de les cuines a les llars a mitjan segle XXI, encara que sorprenent, s'alinea amb el creixement de la indústria dels plats preparats. El consum d'aquests productes a Espanya ha experimentat un notable augment, amb un creixement del 6,6% el 2024. Representa més de 702 milions de quilograms de plats preparats, assolint una facturació de 4.197 milions d'euros, un 5,9% més que l'any anterior.

Aquest augment reflecteix una tendència generalitzada en la societat actual, on les opcions de menjar ràpid i llest per consumir guanyen cada vegada més terreny. Els plats preparats refrigerats continuen sent els més demandats, representant el 46% del mercat, seguits pels congelats, que abasten el 41%. Per últim, els preparats a temperatura ambient completen la llista amb un 13%.

La diversificació de productes és clau. Des de plats de llegums fins a opcions amb carn o pasta, els consumidors busquen varietat i conveniència. La demanda més gran de plats preparats mostra com aquest tipus de solucions s'ha integrat en l'alimentació diària dels espanyols.

La declaració de Roig sobre la desaparició de les cuines podria ser un reflex de les tendències que ja estem veient en la indústria alimentària. Amb empreses com Mercadona apostant fort pels plats preparats i un mercat en creixement, el futur de la cuina domèstica sembla estar canviant cap a un model més pràctic i accessible.