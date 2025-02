Arriba la felicitat a Inditex: Amancio Ortega deixa sorprèn amb una boníssima notícia

Amancio Ortega sempre sorprèn amb les seves decisions, sigui als clients o als treballadors. Recentment, l'empresari ha anunciat una mesura que no es pot descartar que acabin copiant moltes altres empreses. I, aquesta vegada, Inditex s'ha fixat en els seus treballadors, als quals ha decidit recompensar de la forma més sorprenent.

El gegant espanyol liderat per Marta Ortega, filla d'Amancio Ortega, ha anunciat un incentiu econòmic. D'aquesta manera, Inditex ha decidit premiar els seus empleats, en funció del rendiment de les seves botigues. Es tracta d'un pagament que s'abonarà al febrer, i des de l'empresa destaquen que és una forma de reconèixer la dedicació del personal.

Inditex premiarà els treballadors de les seves botigues

L'incentiu atorgat per Inditex dependrà dels objectius de vendes que hagi assolit cada botiga. Els empleats que hagin complert almenys un 50% dels objectius de la seva botiga rebran 530 euros. Si el compliment supera el 80%, l'incentiu augmentarà a 1.060 euros, segons informa Diario de León.

Per a aquells que aconsegueixin assolir o superar el 100% de les seves metes, el pagament serà de 1.200 euros. Per últim, si les vendes superen el 110% dels objectius establerts, els treballadors s'emportaran fins a 1.500 euros.

L'incentiu s'aplica a totes les botigues d'Inditex a Espanya, incloent-hi els empleats de totes les marques del grup, i no només a aquells que treballin a jornada completa. Les persones amb contractes a temps parcial també rebran l'incentiu, encara que en un import proporcional a les hores treballades. Aquest esforç té com a objectiu motivar tot el personal per aconseguir el màxim rendiment.

Un compromís a llarg termini amb els seus empleats

Aquesta mesura d'incentius forma part d'una sèrie d'iniciatives que Inditex ha posat en marxa en els últims anys. La companyia ha treballat per millorar les condicions salarials del seu personal, no només a través d'incentius lligats a les vendes. Per exemple, el 2023 Inditex va apujar el salari mínim dels empleats, arribant a 24.500 euros anuals per als càrrecs més alts, i un increment proporcional per als de menor antiguitat.

A més dels incentius per vendes, Inditex va implementar un plus d'antiguitat per premiar la fidelitat dels seus empleats. Aquest pagament extra va variar segons el temps de servei, i va oscil·lar entre 850 euros i 1.400 euros. Aquest tipus de mesures reforcen el compromís de l'empresa amb el seu equip de treball i busquen incentivar la lleialtat a llarg termini.

Inditex també ha anunciat que continuarà amb aquesta pràctica d'incentius i augments salarials en els pròxims anys. El 2026, es tornaran a pagar incentius als empleats en funció dels resultats de vendes obtinguts per les botigues durant l'any. Això assegura que els treballadors mantinguin la seva motivació i que l'empresa segueixi consolidant el seu èxit.

El fet que més de la meitat de les botigues a Espanya hagin superat els objectius és una mostra de l'efectivitat d'aquest tipus de mesures. Els empleats que aconsegueixin el màxim rendiment es beneficiaran dels pagaments més alts. Amb aquesta mena d'accions, Inditex continua demostrant que valora el seu personal i que està compromesa amb el seu benestar.