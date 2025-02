Arriba la felicitat a Madrid: Lidl deixa anar una bomba que ningú no esperava

Madrid es troba en ple procés de transformació i el barri de Los Cármenes serà un dels principals beneficiats. Es tracta d'una àrea coneguda per la seva activitat comercial i el seu constant creixement. I la notícia que acaba d'arribar de Lidl promet canviar la dinàmica d'aquest lloc.

Lidl obrirà un nou supermercat en un terreny que ha estat ocupat per una vella centraleta telefònica. La centraleta, que ha estat un símbol del barri des dels anys 70, serà reemplaçada per un modern espai comercial. Amb una inversió milionària, aquest nou supermercat obrirà les portes en uns pocs anys, segons indica l'aprovació del projecte.

Lidl anuncia una inversió de 30 milions d'euros

Lidl ha anunciat que invertirà 30,6 milions d'euros en el desenvolupament del seu nou supermercat a Los Yébenes, al barri de Los Cármenes, al districte de La Latina. Aquest terreny, de més de 5.000 metres quadrats, estava ocupat per una centraleta telefònica que Telefónica va vendre el 2021 a l'empresa murciana Garunter SL. El preu de compra d'aquest immoble va ser estimat en uns sis o set milions d'euros.

El futur supermercat de Lidl ocuparà un edifici de tres plantes: planta baixa, primera planta i entresol. L'empresa ha dissenyat aquest espai per oferir un comerç de mida mitjana, amb un espai ampli per als clients de la zona.

La seva ubicació, propera a l'Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, li dona un gran avantatge estratègic, ja que atraurà tant als residents com als visitants de la zona. La construcció d'aquest supermercat promet revitalitzar la zona, afavorint l'economia local.

Perspectives a llarg termini

El projecte ha estat aprovat per la Comissió Municipal d'Urbanisme, un fet que permet que el pla segueixi endavant. Lidl ha confirmat que té la capacitat financera per dur a terme l'obra, sigui amb recursos propis o mitjançant finançament extern. A més del supermercat, es construiran altres comerços i serveis al terreny, cosa que incrementarà les opcions comercials de la zona.

La cadena espera que l'espai comercial atregui una gran quantitat de clients, cosa que generarà beneficis tant per al negoci com per a la zona. S'estima que el supermercat estigui operatiu en tres o quatre anys. La millora de la infraestructura i la incorporació de nous serveis diversificaran l'oferta comercial del barri, que es convertirà en un punt de referència per a les compres a Madrid.

Encara que els detalls sobre la construcció no s'han revelat, Lidl assegura que complirà amb totes les normatives mediambientals i urbanístiques de l'Ajuntament de Madrid.

Amb aquesta inversió, Lidl reforça la seva presència a la capital i es prepara per transformar una de les àrees més emblemàtiques de Madrid. Contribuint al desenvolupament econòmic i comercial d'aquesta zona amb tant de potencial.