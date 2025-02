Ni Maquinista, ni Splau: El centre comercial de Barcelona que té una gran novetat

Cert és que cada dia surten notícies noves sobre tancaments de locals i negocis emblemàtics de Barcelona. Però la vida és una roda que sempre està girant. Per la qual cosa quan uns diuen adeu, altres diuen hola.

Un exemple clar és el de Vicio, perquè la popular cadena de restaurants que ha revolucionat l'oferta gastronòmica a Barcelona. La companyia ha obert el seu primer local en un centre comercial, marcant una novetat en el seu creixement. Es troba al Centre Comercial Westfield Glòries, situat a l'avinguda Diagonal i s'ha convertit en un punt clau dins de la ciutat.

Amb una superfície de 230 m², el restaurant Vicio compta amb una moderna decoració i un ambient que convida a gaudir de la seva proposta. Aquesta obertura no només suposa tenir una nova ubicació per a Vicio, sinó que també marca la seva primera incursió en un centre comercial. Un tipus d'espai fins ara inexplorat per la marca.

La nova aposta de Vicio

El centre comercial Westfield Glòries s'ha convertit en un lloc idoni per a aquesta nova etapa d'expansió de Vicio. El local està ubicat en una zona estratègica del centre, la qual atrau tant compradors com visitants que busquen una opció gastronòmica diversa. En aquest sentit, Aleix Puig, cofundador i president de Vicio, ha comentat:

“Glòries és la ubicació perfecta per a aquesta nova etapa de Vicio”. “Amb un flux constant de persones que valoren l'oferta gastronòmica diversa que els centres comercials poden oferir. Estem convençuts que la nostra proposta encaixarà perfectament entre els barcelonins”, afegeix.

Aquesta obertura també ha tingut un impacte positiu en l'ocupació, ja que Vicio ha incorporat 18 nous professionals a la seva plantilla. Amb aquesta incorporació, la marca reforça la seva presència a la ciutat i al mercat laboral de Barcelona. A més, Vicio continua creixent en l'àmbit nacional i internacional.

Una empresa en auge

Amb aquesta nova obertura, la companyia arriba a un total de cinc restaurants a la ciutat i sis establiments a la província. Però la seva expansió no s'atura aquí: Vicio tira endavant amb el seu pla d'expansió global. I ho fa amb més de 30 punts de venda operatius, inclòs el seu recent local a Lisboa.

Aquesta progressió està recolzada per un creixement en les seves xifres, amb una facturació de 55 milions d'euros el 2024 i una plantilla que supera els 800 empleats. Amb la seva obertura a Westfield Glòries, Vicio reforça la seva posició com un dels restaurants més innovadors de Barcelona. Ampliant la seva presència en un nou tipus de format i adaptant-se a les noves tendències del mercat.