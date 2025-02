Divendres arriba a Lidl l'imprescindible que tant buscaves: et traurà d'un compromís

En l'era digital, la seguretat i eficiència en l'ús de dispositius electrònics són fonamentals. Comptar amb eines que ofereixin protecció i funcionalitat és essencial per a la llar i l'oficina. Lidl, sempre atent a les necessitats dels seus clients, presenta un nou producte que promet convertir-se en un aliat indispensable per gestionar les teves connexions elèctriques de manera segura i pràctica.

Protecció avançada i disseny pràctic en la nova regleta de Lidl

A partir de demà, Lidl introdueix a les seves botigues una regleta d'endolls dissenyada per oferir màxima protecció i comoditat. Aquest dispositiu està equipat amb protecció contra sobretensions de fins a 1800 volts, salvaguardant els teus electrodomèstics i dispositius electrònics de possibles pics de tensió. A més, el seu endoll pla permet una instal·lació senzilla fins i tot en espais reduïts, com darrere de mobles o armaris, optimitzant l'espai disponible a la teva llar.

La regleta compta amb un interruptor d'encesa i apagat il·luminat, facilitant el seu ús fins i tot en condicions de poca llum. Una llum de control indica el correcte funcionament de la protecció contra sobretensions, brindant tranquil·litat a l'usuari. Per a més versatilitat, inclou orificis a la part inferior que permeten el seu muntatge a la paret o sota la taula, adaptant-se als espais.

Amb vuit endolls disposats en una pràctica inclinació, aquesta regleta facilita la connexió de múltiples dispositius sense que els cables s'enredin. La longitud del cable és d'aproximadament 3 metres, oferint flexibilitat per ubicar-la en diferents llocs de la casa o oficina. Aquest disseny, pensat en la funcionalitat i seguretat, fa de la nova regleta de Lidl una opció ideal per a qualsevol entorn.

Característiques tècniques que garanteixen seguretat i eficiència

L'estructura de la regleta està fabricada amb materials d'alta qualitat, assegurant durabilitat i resistència. Els endolls compten amb sistemes de seguretat per evitar l'accés accidental, especialment útil en llars amb nens petits. L'endoll pla no només estalvia espai, sinó que també facilita la seva connexió en àrees amb accés limitat.

L'interruptor il·luminat permet identificar fàcilment si la regleta està en funcionament, evitant el consum innecessari d'energia. La protecció contra sobretensions és essencial per salvaguardar dispositius electrònics sensibles, com ordinadors, televisors i electrodomèstics, prolongant la seva vida útil i evitant danys costosos. A més, els orificis per a muntatge ofereixen opcions versàtils d'instal·lació, adaptant-se a les preferències i necessitats de cada usuari.

Aquesta regleta estarà disponible a totes les botigues Lidl a partir de demà, amb un preu de 10,99 euros. Una inversió assequible per a aquells que busquen combinar seguretat, funcionalitat i disseny en un sol producte. No perdis l'oportunitat d'adquirir aquest accessori que facilitarà l'organització i protecció dels teus dispositius electrònics a la llar o l'oficina.

Preus i ofertes actualitzats el dia 26/02/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis