Domino's Pizza es fixa en Pizza Hut i llança una pizza històrica als Estats Units

Domino's finalment ha llançat als Estats Units la seva tan esperada pizza amb crosta farcida. Aquest llançament no és només una novetat, sinó una jugada estratègica per mantenir-se competitiu en el mercat de les pizzeries. La marca ha decidit innovar amb una crosta farcida de Parmesà, un toc únic que li dona un gir diferent al producte tradicional. No obstant això, aquest moviment ha tardat més del que s'esperava, cosa que ha generat gran expectativa.

Domino's Pizza va tard

La història darrere de la tardança de Domino's en llançar la seva pizza amb crosta farcida està vinculada a diversos factors operatius. Ho avançava LBB Online: quan Pizza Hut va introduir aquest producte als anys 90, Domino's es va mostrar reticent. La cadena de pizzeries sabia que la implementació de la crosta farcida portaria desafiaments operatius. Domino's necessitava assegurar-se que el procés fos eficient i que la qualitat fos consistent en totes les seves botigues.

L'equip d'investigació i desenvolupament de Domino's també va voler prendre's el seu temps per perfeccionar la recepta. En lloc de precipitar-se, van decidir estudiar els mercats internacionals que ja oferien aquest tipus de pizza.

Durant aquesta anàlisi, van descobrir que la crosta farcida és la preferida de la Generació Z. I és clar, és una dada que els va motivar encara més a llançar aquest producte. A més, l'estudi va revelar que prop de 13 milions de clients de Domino's compraven pizza amb crosta farcida als seus competidors cada any.

Després d'anys de preparació, Domino's finalment va decidir que el moment era l'adequat per oferir la seva pròpia crosta farcida. La Crosta Farcida de Parmesà es presenta com una opció única que no només pretén satisfer els clients, sinó també atreure nous consumidors. Aquest és un moviment estratègic clau per a la marca, que continua buscant mantenir-se rellevant en un mercat tan competitiu.

Ja creies que Domino's Pizza la tenia, veritat?

Un descobriment sorprenent durant la investigació de Domino's va ser que el 73% dels consumidors pensava que la marca ja oferia pizza amb crosta farcida. Aquesta revelació va ser la inspiració per a la campanya publicitària que ha acompanyat el llançament. La campanya es basa a mostrar com les persones descobreixen, sorpreses, que aquesta és la primera vegada que Domino's llança aquest producte.

La campanya va ser creada per l'agència WorkInProgress i se centra a mostrar reaccions genuïnes de persones que pensaven que ja havien provat la pizza amb crosta farcida de Domino's. A més, la campanya inclou una promoció en què els consumidors que van comprar crosta farcida de la competència poden provar la nova pizza de Domino's de forma gratuïta. Aquesta estratègia busca incentivar els clients a provar el producte i comparar-lo amb les opcions que ja coneixien.

Domino's vol canviar altres coses

El llançament de la Crosta Farcida de Parmesà també ve acompanyat d'un redisseny de l'embalatge de la pizza. La caixa de pizza de Domino's, que no havia canviat en més de dos anys, ara presenta un disseny més modern i atractiu. Això no només reflecteix la innovació de la marca, sinó que també té com a objectiu captar l'atenció dels consumidors a les botigues.

A més dels anuncis a televisió, la campanya també inclou presència en mitjans digitals i xarxes socials. Domino's ha aprofitat les plataformes d'influencers per generar més impacte i visibilitat entre el públic jove. Segons LBB Online, aquesta estratègia ha estat fonamental per arribar als consumidors més joves.