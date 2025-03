Adeu dolors: arriba a Lidl l'aparell que te'ls treu en segons i és baratíssim

En la recerca d'eines que millorin la nostra salut i benestar, Lidl té un producte que promet ser un aliat indispensable. Ideal per a aquells que practiquen esport o simplement desitgen relaxar-se després d'un llarg dia. Amb un disseny innovador i una sèrie de funcionalitats destacades, promet convertir-se en el company perfecte per a la relaxació i recuperació muscular.

Personalitza el teu massatge amb els seus capçals intercanviables

La pistola de massatge de Lidl ha estat dissenyada per oferir una experiència personalitzada a cada usuari. Amb cinc capçals intercanviables, pots triar el més adequat per a cada grup muscular o tipus de massatge que necessitis. Cadascun d'aquests capçals compleix una funció específica per assegurar un massatge eficaç i precís.

El capçal esfèric és ideal per a àrees musculars més petites i superfícies àmplies, com els braços. Per a una acció més profunda, el capçal cònic és perfecte per a massatges puntuals, com els que es realitzen a la planta del peu. El capçal en forma de U s'adapta a la zona lumbar o tendó d'Aquil·les, evitant la columna vertebral i proporcionant un massatge precís.

Si busques un massatge més general, el capçal pla és adequat per cobrir zones extenses com les cuixes. Per últim, el capçal de coixí d'aire és perfecte per tractar àrees sensibles, brindant una experiència de massatge suau i relaxant. Tots els capçals estan equipats amb un revestiment de silicona higiènic, cosa que facilita la seva neteja i l'ús amb olis de massatge (no inclosos).

Fins a 10 ajustos de velocitat

A més dels seus capçals intercanviables, la pistola de massatge de Lidl ofereix una potència ajustable que permet adaptar la intensitat del massatge a les necessitats de cada usuari. Amb 10 ajustos de velocitat, pots triar entre 3.000 rpm per a un massatge més intens o velocitats més baixes per a una experiència més relaxant. Això et permetrà personalitzar cada sessió segons la part del cos que estiguis treballant o el tipus de recuperació que necessitis.

El motor sense escombretes de la pistola garanteix una major durabilitat i eficiència. La bateria d'ions de liti de 7,4 V i 3000 mAh permet fins a 4 hores d'ús continu, perfecta per a diverses sessions. A més, el seu sistema d'apagat automàtic després de 15 minuts d'ús assegura que no es sobreescalfi, brindant una experiència segura i confiable.

La pistola de massatge compta amb un panell de control tàctil i una pantalla LED que facilita ajustar la velocitat i la intensitat del massatge. Aquest disseny modern i ergonòmic permet un ús còmode durant tot el temps que es necessiti. A més, el seu pes lleuger fa que sigui fàcil de manejar fins i tot en les zones més difícils d'assolir.

Per només 29,99 euros, la pistola de massatge de Lidl ofereix una opció assequible per alleujar la musculatura o relaxar-nos després d'un dia esgotador. Gràcies a la seva combinació de potència, versatilitat i facilitat d'ús, es posiciona com una de les millors opcions al mercat. No només es tracta d'una eina eficaç, sinó també econòmica, cosa que permet als usuaris gaudir dels beneficis d'un massatge professional en la comoditat de la seva llar.

Preus i ofertes actualitzats el dia 05/03/2025. Poden patir modificacions o cancel·lacions, i E-Notícies no es fa responsable dels possibles canvis