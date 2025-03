Popeyes en alerta! KFC contraataca als Estats Units amb un anunci històric

KFC està preparant grans canvis per al 2025. La cadena, coneguda pel seu deliciós pollastre fregit, s'està renovant amb noves idees per millorar la seva experiència. Des de mudances importants fins a innovacions en el menú i el disseny dels restaurants, KFC busca mantenir-se com a líder davant de rivals com Popeyes.

Nova seu i canvis en l'estratègia

Una de les decisions més importants per a KFC el 2025 és el trasllat de la seva seu. Després de gairebé 30 anys a Louisville, Kentucky, la companyia es mudarà a Plano, Texas. Aquest canvi té com a objectiu acostar la seu de KFC a la de Pizza Hut, per facilitar la col·laboració entre les dues marques, ambdues part de Yum! Brands.

Renovació del menú i col·laboracions picants

KFC també està canviant el seu menú per oferir opcions més variades i ràpides. La cadena va llançar recentment una nova línia de bowls, com el Famous Bowl i el Nashville Hot Loaded Fries Bowl. Aquests plats són una opció perfecta per a aquells que busquen un àpat complet i ràpid, amb el sabor inconfusible de KFC, per només 5 dòlars.

A més, KFC ha col·laborat amb Mike’s Hot Honey per donar-li un gir picant al seu pollastre fregit. Els tenders de pollastre estaran ruixats amb aquesta mel picant, oferint una experiència de sabor dolç i calent i juntament amb això, KFC llançarà la Fan Favorites Box per $25. Aquesta inclou: 4 peces de pollastre cobertes amb Mike’s Hot Honey, 12 peces de nuggets, patates fregides Secret Recipe, quatre galetes i 4 salses.

Tecnologia al servei del client

La tecnologia també està entrant als restaurants KFC. La cadena instal·larà més de 1.000 quioscos d'auto-comanda als seus establiments dels Estats Units, cosa que permetrà una experiència més ràpida per als clients.

A més, KFC està implementant un nou model de restaurant -KFC Original- a Florida per facilitar i optimitzar processos. La companyia ha provat aquest prototip en 16 restaurants d'Orlando amb un menú simplificat i un disseny renovat per fomentar un servei més eficient. La precisió en les comandes ha augmentat un 60%, la satisfacció dels clients un 41% i la velocitat del servei un 30%.

KFC vs. Popeyes: Qui es portarà la corona del pollastre fregit?

Amb tots aquests canvis, KFC s'està posicionant per competir encara més fort amb Popeyes. La cadena no només està actualitzant el seu menú i tecnologia, sinó que també està optimitzant la seva operació per oferir una experiència més ràpida i eficient. A mesura que el 2025 avança, serà interessant veure com KFC s'enfronta al seu principal competidor en la lluita pel domini del pollastre fregit.

Sense dubte, el futur de KFC està ple de sabor i sorpreses!