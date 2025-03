Contundents paraules de Juan Roig sobre la DANA a València: 'El problema va ser...'

El 29 d'octubre de 2024 quedarà gravat en la memòria dels valencians com un dia de devastació. Recordem que, aquell dia, una DANA es va desfermar al País Valencià amb una força inesperada. I al seu pas va deixar una estela de destrucció que va arrabassar la vida a centenars de persones.

Ara, Juan Roig, president de Mercadona, ha aprofitat la presentació de resultats de la companyia per expressar la seva preocupació per com es va gestionar la crisi. I és que ha subratllat un dels majors problemes que es van viure a València: el sentiment de desemparament dels ciutadans.

Juan Roig assenyala el desemparament dels valencians després de la DANA

Aquest dimarts, en una roda de premsa per la presentació dels resultats de Mercadona, Juan Roig s'ha pronunciat sobre la DANA. De fet, el president de Mercadona ha recordat com, després del desastre, molts valencians van sentir que no hi havia una resposta coordinada per part de les administracions públiques.

Juan Roig ha estat clar i assenyalat que, encara que la catàstrofe natural va ser devastadora, el pitjor va venir després. Segons ell, l'endemà, el 30 d'octubre, les autoritats no van respondre amb la rapidesa i eficiència que es necessitava. "El problema, més enllà de la catàstrofe, va ser el desemparament que es va viure", ha afirmat Roig.

"Paguem impostos i això és perquè les administracions públiques responguin". I és que aquesta falta de resposta immediata va generar frustració en la població, que es va sentir abandonada davant una crisi de gran magnitud.

"El problema és que si demà passés una altra vegada, tornaríem a tenir els mateixos efectes devastadors, mentre continuen discutint", ha afegit amb contundència. Per a ell, la falta de coordinació entre les administracions va ser evident i va deixar els ciutadans desprotegits.

El recordatori als difunts i l'esforç dels valencians

Durant la presentació dels resultats de Mercadona, Juan Roig també va tenir paraules de record per a les víctimes de la DANA. Commogut, va esmentar els difunts per la catàstrofe, amb un record especial per "els quatre grans empresaris, amics, que la tragèdia es va endur".

No obstant això, el president de Mercadona es va mostrar agraït per la capacitat de recuperació dels ciutadans del País Valencià. I és que, malgrat la gran tragèdia, han aconseguit refer-se i tirar endavant.

Mercadona, un any de xifres rècord

Malgrat el dolor per la catàstrofe, la roda de premsa també ha servit per repassar els impressionants resultats financers de Mercadona. La companyia ha assolit uns números històrics, amb una xifra de vendes de 38.800 milions d'euros, la qual cosa representa un augment del 9% respecte a l'any anterior. A més, Mercadona ha registrat un benefici de 1.384 milions d'euros, la qual cosa reflecteix un sòlid creixement en les seves operacions.

Roig s'ha mostrat satisfet amb aquests resultats, destacant que la clau de l'èxit de Mercadona rau en la confiança dels clients. "Els clients, que són els nostres caps, cada vegada ens trien més", ha expressat Juan Roig amb orgull en la roda de premsa.