La competència de KFC al Canadà preferida per milers d'americans

Mary Brown's, una cadena canadenca de pollastre fregit, està guanyant ràpidament terreny als Estats Units. Encara que KFC ha estat el líder en aquest mercat durant anys, Mary Brown's està demostrant que té el necessari per desafiar els gegants del menjar ràpid. Amb la seva recepta única i el seu enfocament en la frescor, ha conquerit molts comensals a tot EUA.

El KFC de Canadà, molt cotitzat

Una de les principals raons per les quals Mary Brown's ha guanyat popularitat és la qualitat del seu pollastre. Comparat amb KFC, molts usuaris de Reddit coincideixen que el pollastre de Mary Brown's és més sucós i les seves peces són més grans. A més, el seu arrebossat és més cruixent i saborós.

Aquests detalls han fet que molts clients prefereixin Mary Brown's sobre KFC. Un usuari va comentar que, en provar-lo, va notar que el pit de pollastre no s'asseca com a vegades passa amb el pollastre de KFC.

No només el pollastre és motiu d'elogis: els acompanyaments de Mary Brown's també estan obtenint excel·lents comentaris. Les patates fregides de Mary Brown's són destacades com molt millors que les de KFC. A més, les seves salses picants han rebut elogis per ser excepcionals i complementar perfectament el sabor del pollastre. El "Big Mary", el seu entrepà de pollastre, també ha estat molt elogiat, sent comparat favorablement amb el de KFC.

Mary Brown's comença a expandir-se a EUA

Malgrat ser una cadena amb més de 50 anys al mercat, Mary Brown's ha començat a expandir-se fora de Canadà. Recentment, ha obert noves ubicacions en diverses ciutats d'EUA.

Encara que encara no té la mateixa presència que KFC, els comentaris dels clients són molt positius. Molts usuaris han comentat que, ara que tenen accés a Mary Brown's, prefereixen triar-lo abans que KFC.

Per què alguns nord-americans prefereixen Mary Brown's?

La raó principal de la seva popularitat sembla ser la qualitat i el sabor. En comparació amb KFC, Mary Brown's ofereix un pollastre més saborós i tendre, cosa que fa que l'experiència sigui molt més agradable. A més, els seus acompanyaments frescos i saborosos contribueixen a que molts prefereixin aquesta cadena canadenca. Les porcions generoses també són un factor important: molts clients consideren que Mary Brown's ofereix millor relació qualitat-preu que KFC.

Mary Brown's està guanyant terreny

Els nord-americans que han provat Mary Brown's estan emocionats amb la frescor del pollastre i els acompanyaments únics. Això ha generat un interès creixent en la cadena, cosa que podria portar-la a guanyar més clients. Els fanàtics del pollastre fregit estan buscant noves alternatives, i Mary Brown's ha demostrat ser una opció de qualitat. Encara que la cadena encara està en procés d'expansió, els comentaris dels clients suggereixen que la seva popularitat continua creixent.

Mary Brown's està demostrant que té el necessari per ser una competència seriosa per a KFC. Amb el seu saborós pollastre fregit, els seus acompanyaments frescos i saborosos i el seu entrepà de pollastre únic, ha aconseguit captar l'atenció dels consumidors a EUA.

Si la cadena canadenca continua amb la seva expansió, és probable que la seva presència augmenti al mercat nord-americà. La competència en el mercat de pollastre fregit mai no ha estat tan intensa. Mary Brown's està demostrant que és un competidor a tenir en compte.