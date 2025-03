Arriba la felicitat a Mercadona: el motiu que fa somriure avui a Juan Roig

Mercadona ha assolit resultats impressionants el 2024, consolidant-se com una de les empreses més exitoses del sector. Gràcies al seu enfocament estratègic i la seva constant innovació, la cadena de supermercats ha aconseguit un creixement significatiu en les seves vendes i beneficis. Aquest èxit no només es reflecteix en els números, sinó també en el compromís amb la qualitat, l'ocupació i la sostenibilitat.

Un creixement imparable: la clau darrere de l'èxit de Mercadona

El 2024, Mercadona va assolir vendes consolidades de 38.835 milions d'euros, cosa que representa un augment del 9% respecte a l'any anterior. D'aquests 38.835 milions, 37.057 milions corresponen al mercat espanyol i 1.778 milions al mercat portuguès. Aquest creixement ha estat impulsat per una estratègia ben definida en què s'ha treballat estretament amb interproveïdors i proveïdors especialistes.

Una de les decisions clau ha estat la reducció de més de 2.000 preus en els productes del seu assortiment, un estalvi total de 650 milions d'euros per als clients. Aquesta iniciativa, sumada a l'optimització de la seva oferta i la millora de l'experiència de compra, ha permès a Mercadona oferir productes d'alta qualitat a preus més accessibles. Consolidant-se així com l'opció preferida pels consumidors.

L'esforç per mantenir preus competitius ha tingut un impacte directe en les vendes de l'empresa, que ha aconseguit atreure nous clients i fidelitzar els ja existents. Amb una oferta que inclou tant productes frescos com opcions més saludables, Mercadona ha sabut adaptar-se a les noves demandes del mercat. Ha aconseguit destacar per la seva capacitat per oferir qualitat sense que el preu sigui un impediment.

Compromís amb l'ocupació i el benestar del seu equip

El 2024, Mercadona ha creat més de 6.000 nous llocs de treball, 4.300 d'ells a Espanya i 1.700 a Portugal. Aquest creixement laboral ha estat acompanyat d'un increment salarial del 8,5%, cosa que supera en més de 5 punts l'IPC d'ambdós països. A més, la companyia ha distribuït 700 milions d'euros en primes entre el seu personal, cosa que reflecteix el seu compromís amb la motivació i el benestar del seu equip.

La creació d'ocupació estable i de qualitat és un dels pilars de l'èxit de Mercadona. L'empresa ha invertit en el seu equip, garantint llocs de treball amb un alt nivell d'estabilitat, contribuint a la millora de la productivitat i l'eficiència. A més, l'increment salarial i les bonificacions per objectius han permès a Mercadona mantenir una plantilla altament motivada i compromesa amb l'excel·lència.

L'impacte d'aquest creixement en l'ocupació ha estat significatiu no només per als treballadors, sinó també per a l'economia local. Els nous llocs de treball han ajudat a enfortir les comunitats en què Mercadona opera. D'aquesta manera, ha ajudat al desenvolupament socioeconòmic de les zones rurals i urbanes.

Rendibilitat històrica: reinversió i sostenibilitat per al futur

El 2024, Mercadona ha aconseguit un benefici net de 1.384 milions d'euros, cosa que suposa un augment del 37% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra és el resultat d'una inversió constant en la millora dels seus processos i en l'ampliació de la seva infraestructura. La companyia ha aconseguit una rendibilitat històrica del 3,9% sobre les vendes netes, cosa que reflecteix l'eficiència del seu model de negoci i la seva capacitat per generar beneficis sostenibles.

Dels 2.800 milions d'euros de benefici compartit, Mercadona ha destinat 716 milions d'euros en impostos, contribuint significativament a les arques de l'Estat. A més, ha reinvertit 1.109 milions d'euros (un 80%) a la companyia, cosa que li ha permès millorar la seva gestió, productivitat i eficiència. Aquesta reinversió continua sent clau per al creixement futur de l'empresa, que continua apostant per la innovació i la sostenibilitat.

La companyia també ha invertit en pràctiques sostenibles. Aquests afavoreixen la biodiversitat, combaten l'erosió del sòl i contribueixen a la lluita contra el canvi climàtic. Mercadona continua sent un referent pel que fa a responsabilitat social i empresarial pel seu compromís amb el medi ambient i el benestar de les comunitats.

Mercadona ha aconseguit un any excepcional el 2024, amb resultats rècord tant en vendes com en rendibilitat. Gràcies a la seva estratègia centrada en la qualitat, l'eficiència i el benestar del seu equip, l'empresa ha enfortit la seva posició al mercat. A més, continua sent un model d'èxit per a la indústria de la distribució.