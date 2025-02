L'alegria de Juan Roig i Mercadona als nens afectats per la DANA a València

La generositat de Mercadona i el seu president, Juan Roig, han portat un raig d'esperança als nens de les localitats afectades per la DANA. I és que tres mesos després de la catàstrofe, encara queda molt per fer. Les destrosses materials i humans van ser tan grans que qualsevol ajuda és benvinguda.

En aquest sentit, Juan Roig ha destinat 1,5 milions d'euros del seu patrimoni personal per a la reconstrucció de places i parcs. Es tracta d'espais que van ser greument danyats per les inundacions. Aquest acte de solidaritat té com a objectiu que els veïns, en particular els més petits, puguin recuperar com més aviat millor la normalitat.

Aquest esforç forma part d'un compromís més gran que l'empresa ha assumit per a la recuperació de diverses zones afectades. La iniciativa compta amb la col·laboració dels municipis de les localitats beneficiades. Qui han treballat juntament amb Mercadona per garantir que els treballs de reconstrucció es realitzin de manera progressiva i efectiva.

Diverses localitats danyades per la DANA reben l'ajuda de Juan Roig

Les reparacions finançades gràcies a Juan Roig s'estan duent a terme en municipis com Paiporta, Massanassa, Catarroja, Algemesí o Aldaia. L'acció va començar a Paiporta a principis d'aquest any, quan Mercadona va invertir aproximadament mig milió d'euros. En aquella ocasió va ser per a la restauració de diversos espais públics de la localitat.

Entre ells la Plaça Casota, la Plaça Xúquer, la Plaça 3 d'Abril i la Plaça Soliera. Ara, amb la nova inversió, el focus està en altres parcs i places de la regió. Com el Parc Font Cabilida i la Plaça de les Escoles Velles a Massanassa, el Parc de les Barraques a Catarroja, el Parc de les Oliveretes a Aldaia.

La notícia ha estat rebuda amb gran alegria a les comunitats locals. Sobretot entre les famílies i nens que van veure com els espais recreatius i d'esbarjo es transformaven en zones inaccessibles després de les pluges torrencials. Per a molts, aquests parcs i places representen llocs de reunió i recreació.

Juan Roig: "És la nostra responsabilitat"

Sens dubte, la recuperació d'aquests espais retornarà el somriure als més petits. Juan Roig va expressar la seva satisfacció per poder ajudar les comunitats valencianes en un moment tan difícil. "És la nostra responsabilitat, com a empresa, donar suport a qui ens dona suport", ha insistit.

Aquests espais són vitals per a la convivència i el benestar dels ciutadans. "Per això volem que tots, especialment els nens, puguin tornar a gaudir-ne com més aviat millor", ha destacat. Amb aquesta iniciativa, la cadena continua demostrant el seu compromís amb els afectats per la DANA i amb el conjunt de la societat.